Retraite Québec a publié la liste des prénoms les plus populaires au Québec en 2017.

Le top 5 féminin reste inchangé ou presque. Olivia est devenu le quatrième prénom le plus populaire, laissant sa place à Alice, qui elle était quatrième l’an dernier.

De son côté, le palmarès masculin est bien différent de celui de 2016. William est encore bon premier, mais on n’y retrouve plus Thomas, Félix et Nathan.

Voici les cinq prénoms les plus populaires chez les filles:

Emma

Lea

Alice

Olivia

Florence

Et chez les garçons:

William

Logan

Liam

Noah

Jacob