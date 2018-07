Les noms d’origine grecque fascinent les nouveaux parents. Un grand nombre de bébés partout dans le monde portent des prénoms du pays européen, selon le site Nameberry, qui compile et classe régulièrement des milliers d’appellations.

Le site a publié dimanche ses classements des noms les plus populaires de la première moitié de 2018, autant chez les filles que les garçons. Atticus, nom porté par un philosophe grec au dernier siècle av. J.-C., mène le bal chez les garçons. Amara et Cora, dans le top 3 chez les filles, proviennent également de la République hellénique. Atlas, Pénélope et Ophélie font aussi partie du lot.

Parmi ces noms, Pénélope et Ophélie font fureur au Québec, comme le démontre la banque de prénoms de Retraite Québec.

Atticus, Amara, Cora et Atlas sont moins appréciés des Québécois, mais la banque en décompte tout de même quelques-uns depuis 2012.

Malgré tout, le phénomène «grecophile» observé partout dans le monde ne semble pas s’être répandu dans la Belle Province. Des 10 noms féminins les plus utilisés au Québec, un seul, Zoé, est d’origine hellénique. Même chose pour le top 10 masculin, avec Alexis.