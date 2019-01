Le site National Public Radio rapporte qu’un artiste namibien-allemand, répondant au nom de Max Siedentopf, aurait installé une oeuvre d’art baptisée « Toto Forever ». Le concept ? Six haut-parleurs placés sur des socles et reliés à un lecteur MP3 jouant « Africa », le célèbre morceau du groupe Toto « pour l’éternité ».

L’artiste aurait installé l’oeuvre d’art en décembre dernier, alors qu’il rentrait en Namibie avec sa famille. Les haut-parleurs et le lecteur MP3 qui contient uniquement la fameuse chanson, sont alimentés par l’énergie solaire. Une installation qui devrait fonctionner « pour l’éternité. »

Max Siedentopf aurait été inspiré par le regain d’intérêt pour la chanson. « Cela m’a beaucoup intrigué et j’ai voulu rendre à la chanson, l’hommage ultime et exposer physiquement ‘Africa’ en Afrique », écrit Siedentopf à NPR. « Le désert namibien – qui est, avec 55 millions d’années, le plus vieux désert du monde – semblait être l’endroit idéal pour cela. »

Plus de renseignements : http://maxsiedentopf.com/toto-forever