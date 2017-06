Être la première personne/entreprise/organisation à annoncer qui est l’auteur d’un attentat peut donner l’impression qu’on gagne 100 000 points internet. La majeure partie du temps, la seule chose qu’on obtient en échange, c’est d’être tombé dans un piège et d’avoir partagé une fausse nouvelle.

Sauf que dans ce cas-ci, on tombe dans le piège, on se relève… puis on retombe dans le piège. Deux jours plus tard, on se relève, on trébuche, et on tombe dedans encore une fois. Jusqu’à la fin des temps.

Ce piège, c’est Sam Hyde, un américain qu’on accuse d’avoir perpétré tous les attentats et fusillades qui se sont déroulés depuis 2015. Mais qui est-il? Et, surtout, pourquoi son nom circule-t-il autant?

Hyde est un «comédien» américain derrière la chaîne Youtube MillionDollarExtreme. Pas un meurtrier.

J’ai d’ailleurs parlé de lui dans un billet sur les attentats de Manchester. Et je commence à développer une réaction allergique à sa photo. Alors, collectivement, peut-on arrêter de parler de lui? Il me semble que ça nous ferait évoluer en tant que société. Un gros merci.

Le nom de Hyde circule sur les réseaux sociaux au moment-même de publier ce billet. Selon plusieurs «tweets», il serait le responsable de l’attaque de la mosquée du parc Finsbury à Londres.

Mais aussi de celle de Manchester:

… Et d’Austin:

D’Orlando:

De San Bernardino:

De l’UCLA:

Et de bien d’autres. Bref, vous comprenez.

On doit l’omniprésence de Sam Hyde aux trolls de 4chan qui s’acharnent sur son cas.

«Sam Hyde is the shooter» (Sam Hyde est le tireur) est un meme qui circule depuis 2015, environ. Vous l’aurez deviné: le meme consiste à accuser Hyde d’être l’auteur d’attaques. Ceux qui le publient en pleine connaissance de cause savent parfaitement que leur publication sera partagée par des internautes en quête d’information sur un événement tragique. Ça les fait rire.

Comme le notait Forbes en 2016, on ne sait pas vraiment si les trolls sont des fans de Hyde ou, au contraire, s’ils le détestent. Le magazine nous apprend qu’en 2014, le principal intéressé avait créé une fausse campagne de sociofinancement sur la plateforme Kickstarter, dans le but de «créer» une simulation de rendez-vous galant avec un poney. Croyez-le ou non, Hyde a amassé plus de 4000$ grâce à, entre autres, l’appui des utilisateurs de 4chan. Pour ceux qui l’ignorent, l’émission pour enfant My Little Pony est (un peu trop) adorée par des tonnes d’hommes, ce qui pourrait expliquer la raison pour laquelle plusieurs trolls provenant de 4chan s’acharnent sur lui.

Mais ces mêmes internautes ont tendance à se liguer contre tout et n’importe quoi, alors on ne saura jamais vraiment s’il y a bel et bien une raison derrière la mutinerie.

Je vous encourage donc fortement à signaler comme spam les publications qui accusent Sam Hyde d’être un terroriste, criminel, méchant, vilain, tueur de chatons, Saruman, Voldemort, ou autres.

Soyez vigilants!