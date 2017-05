Après avoir signé les Eaux magistrales de Jouviance et les parfums Elle et Lui de Tristan, Ruby Brown laisse sa marque (olfactive) chez Simons, qui vient de faire sa première incursion dans le monde des fragrances pour femmes.

Déclinée en trois eaux de parfum exclusives (Soie, Lin et Coton), la gamme Eau contemporaine a été «créée pour la femme moderne et élégante», indique la marque.

Alors que la fragrance Soie, florale et boisée, «évoque la sensualité d’une robe vaporeuse un soir chic», Coton «évoque le plaisir d’une chemise fraîche un matin de soleil» avec des notes de mandarine, de feuille de violette et de jasmin d’eau. Enfin, Lin et ses notes de bergamote, de cyclamen et de muguet «[évoquent] la liberté de porter du lin un jour de vacances».

Chaque eau de parfum, qui sont par ailleurs fabriquées au Canada, se détaille 50$ les 50 ml en ligne et dans les magasins Simons. Le lancement officiel aura lieu le 2 mai en soirée à la succursale des Galeries d’Anjou.