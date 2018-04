Encore confidentielle, la marque montréalaise de haute joaillerie Sofia Zakia s’est pourtant taillé une place de choix dans l’industrie de la mode au pays en deux ans à peine. Cette année, elle figure parmi les candidats au Prix de la relève – accessoires des Canadian Arts & Fashion Awards, qui sera décerné ce mois-ci. Voici trois créations phares, imaginées ici et fabriquées à la main à partir de métaux et de pierres produits de manière éthique.

Bague Wandering Star

«C’est ma pièce la plus populaire», souligne la joaillière Sofia Ajram. Comme pour plusieurs de ses bijoux, la créatrice s’est inspirée de la littérature. Cette fois, ce sont les mots d’E. E. Cummings qu’elle a tenté d’immortaliser dans cette bague en or ornée d’une morganite et de 10 diamants. L’ensemble représente la lune, le soleil et les étoiles tels qu’évoqués par le poète dans son plus célèbre vers : «You are my sun, my moon, and all my stars…»

1598$

Collier Her Cup of Stars

«Dans The Haunting of Hill House, l’auteure Shirley Jackson raconte l’histoire d’une petite fille qui, au restaurant, refuse de boire du lait dans un verre et réclame sa petite tasse décorée d’étoiles, comme à la maison», raconte Sofia Ajram. Une fable rappelant l’importance de rester fidèle à soi-même : «Insist on your cup of stars : once they have trapped you into being like everyone else you will never see your cup of stars again…»

1061$

Bague Solari Urobune Princess UFO

Cette bague sertie de pas moins de 30 diamants et d’une opale, une des premières qu’elle ait créées, est inspirée d’une histoire de la mythologie japonaise évoquant des soucoupes volantes. «La structure peut donner l’impression que les pierres précieuses brillent et tournent à notre doigt, un peu comme un OVNI dans le ciel», décrit-elle.

3995$