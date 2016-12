Le géant mondial des télécommunications Huawei n’est pas des plus connus dans le marché des téléphones intelligents au Canada, notamment à cause de l’absence de ses modèles phares, comme l’excellent Huawei P9. L’entreprise chinoise lance toutefois des appareils de plus en plus intéressants au pays, comme le nouveau Huawei Nova Plus, un téléphone avec des caractéristiques moyennes, mais une excellente finition.

L’allure avant tout

La plus grande force du Huawei Nova Plus est sans contredit sa construction métallique de qualité. Son écran légèrement recourbé (que le département marketing d’Huawei nomme 2.5D), son boitier de métal, ses rebords arrondis : tout du Nova Plus laisse transparaître un appareil de plus grande qualité qu’il ne l’est en réalité.

Son format est aussi raisonnable, malgré son grand écran 1080p de 5,5 pouces, avec une épaisseur de 7,3 mm seulement et un rebord mince autour de l’écran.

Pour atteindre un prix de vente aussi bas que 400$ sans entente, Huawei a vraisemblablement choisi de faire ses compromis dans les composantes internes de son appareil, et non dans son allure extérieure. La plus grande victime de cette lutte au bas-prix est son processeur, le Snapdragon 625. Le processeur parvient à faire fonctionner toutes les applications, mais le téléphone éprouve parfois de petits ralentissements et certaines applications sont plus longues à ouvrir qu’on l’aimerait (comme l’appareil photo).

La situation n’est pas catastrophique, et Huawei n’est pas la seule compagnie à avoir opté pour le Snapdragon 625. Le processeur de Qualcomm devrait néanmoins représenter une faiblesse à long terme pour l’appareil.

Huawei se reprend toutefois avec une bonne capacité interne de 32 Go (une capacité inimaginable pour un appareil de milieu de gamme il n’y a pas si longtemps) avec une fente pour carte microSD, 3 Go de mémoire vive et un lecteur d’empreintes digitales rapide et précis.

L’autre grande force du Huawei Nova Plus est son excellente autonomie. Sa grande pile de 3 340 mAh combinée à un processeur peu énergivore en fait un appareil qui dure longtemps, soit près de deux jours avec un usage limité.

Un appareil photo qui dépasse mes (basses) attentes



Mes attentes pour un téléphone de milieu de gamme sont très basses, mais le Huawei Nova Plus les dépasse facilement. En pratique, notons que le capteur de 16 mégapixels avec son objectif F2.0 prend d’excellentes photos en plein jour, mais peine un peu plus à la noirceur (même si son mécanisme de stabilisation optique aide quand vient le temps de filmer des vidéos).

Sa gestion des couleurs n’est pas parfaite, et les menus sont un peu lourds, mais dans l’ensemble, les résultats ne sont pas très loin de ceux que l’on obtient avec des téléphones vendus pratiquement 300$ de plus.

Un horrible logiciel

Si le Huawei Nova Plus offre généralement de bonnes composantes et une bonne finition, les choses se compliquent toutefois plus du côté logiciel. L’interface EMUI d’Huawei est tout simplement horrible : lourde, peu intuitive et accompagnée d’applications tierces invasives, dont le comportement rappelle parfois celui de logiciels malveillants.

Considérant la position de Huawei au Canada, je doute aussi fortement que le Nova Plus soit une option intéressante pour ceux qui souhaitent obtenir des mises à jour à long terme pour leur téléphone (il est présentement équipé d’Android 6.0). Je pourrais toutefois me tromper.

Un bon rapport qualité-prix



À 400$ sans entente chez Rogers et Fido, le Huawei Nova Plus offre un excellent rapport qualité prix, et il est doté d’une qualité égale à celle offerte par des appareils beaucoup plus chers. Il n’est pas nécessaire de débourser 900$ pour un téléphone convenable, et le Huawei Nova Plus en est la preuve.

Comme c’est souvent le cas, même si le Huawei Nova Plus est l’un des meilleurs téléphones de milieu de gamme offert en ce moment, force est toutefois de constater que celui-ci peine à concurrencer les téléphones haut de gamme des dernières années vendus au rabais par les opérateurs, qui offrent parfois une qualité supérieure pour un prix similaire.