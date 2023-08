«Diablo IV» en première place des ventes canadiennes

Disponible depuis le 6 juin dernier, le jeu vidéo d’action-RPG Diablo IV trône à la première place des ventes canadiennes pour ce mois, le jeu Final Fantasy XVI, sorti deux semaines plus tard, n’étant pas parvenu pas à déloger le blockbuster d’Activision Blizzard du sommet du palmarès.

Le Geekois craque les codes de la culture geek québécoise pour vous: bandes dessinées, littérature de l’imaginaire, cinéma de genre, jeux vidéo, jeux de société. C’est par ici.

Cela semble confirmer que, malgré son énorme succès, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom n’a pas réussi à rester en tête du classement. Notons en revanche que Nintendo ne rapporte pas ses ventes en ligne; il est donc permis de penser que ce nouvel opus des aventures de Link pourrait dans les faits se trouver en meilleure position.

Ce palmarès des jeux les plus vendus au Canada est préparé par l’Association canadienne du logiciel de divertissement (ALD), avec l’appui du cabinet d’études de marché NPD Group. Il permet d’offrir un aperçu des tendances du marché.

Diablo IV (Activision Blizzard) Final Fantasy XVI (Square Enix) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom* (Nintendo) Street Fighter 6 (Capcom USA) Hogwarts Legacy (Warner Bros. Interactive) F1 2023 (Electronic Arts) Star Wars: Jedi : Survivor (Electronic Arts) Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Sony Interactive) Story of Seasons: A Wonderful Life (Marvelous Entertainment)

*Les ventes numériques ne sont pas incluses.