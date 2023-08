Fini les messages textes dans Messenger dès septembre 2023

Meta, la maison mère de Facebook annonce qu’il ne sera plus possible de lire ou d’envoyer des messages textes (SMS) via son application de clavardage Messenger. Cette décision prendra effet dès le mois de septembre 2023. C’est donc qu’à partir de ce moment, on devra se rabattre sur l’application de messagerie par défaut de notre téléphone intelligent (iPhone et Android) pour nos textos.

À la première ouverture de l’application Messenger sur notre iPhone ou notre téléphone Android, on s’est tous vu inviter à utiliser Messenger comme application de messagerie SMS.

Certains ont accepté, d’autres ont décliné.

Pour ceux qui ont acceptés, il y a voyaient certainement un moyen de centraliser toutes leurs conversations en un seul endroit.

Pour Meta, ça lui permettait de garder les gens dans son écosystème.

Toujours est-il que l’entreprise de mark Zuckerberg change son fusil d’épaule et va retirer la possibilité de lire ou envoyer des messages textes SMS via l’application Messenger.

Fin des SMS sur Messenger le 28 septembre 2023

Meta en a fait l’annonce via un communiqué publié sur leur page d’aide.

À compter du 28 septembre 2023, les textos ne seront plus disponibles lorsque vous mettrez à jour votre application Messenger. Si vous utilisez Messenger comme application de messagerie par défaut pour les textos sur votre appareil Android, veuillez noter que vous ne pourrez plus utiliser Messenger pour envoyer des textos et recevoir ceux envoyés par votre réseau mobile après la mise à jour de l’application à partir du 28 septembre 2023. Vous pourrez toujours envoyer et recevoir des textos via votre réseau mobile et accéder à votre historique de textos via la nouvelle application de messagerie par défaut de votre téléphone. Si vous ne choisissez pas votre nouvelle application de messagerie par défaut, vos textos seront déplacés dans l’application de messagerie par défaut de votre téléphone, comme l’application Android Messages, par exemple.

Quelle est la différence entre un message Messenger et un SMS?

Comme on peut le lire, à partir du 28 septembre 2023, nous ne pourrons plus consulter nos SMS via Messenger. On devra se tourner vers l’application de messagerie par défaut de notre téléphone.

Si on utilisait Messenger pour nos textos, on devra se tourner vers les applications par défauts comme celles d’Apple, Google, Samsung et autres.

En sommes, ceci ne changera pas grand-chose. On pourra toujours recevoir et envoyer des messages textes. C’est juste qu’on ne pourra plus le faire par l’entremise de Messenger.

Les personnes qui utilisaient cette fonctionnalité ne retrouveront plus toutes leurs conversations SMS et Messenger au même endroit.

Quant à ceux qui se demandent c’est quoi la différence entre un message texte SMS et un message Messenger, c’est dans la façon que le message est transmis.

Un message texte SMS est envoyé via le réseau cellulaire de notre fournisseur de téléphonique mobile, alors qu’un message Messenger utilise le réseau internet (Wi-Fi ou cellulaire).