Yoshua Bengio conseillera l’ONU sur les percées technologiques

Yoshua Bengio, sommité reconnue mondialement en matière d’intelligence artificielle, sera membre du nouveau conseil consultatif scientifique sur les avancées technologiques des Nations unies.

Ce comité sera «chargé de conseiller les dirigeants de l’ONU sur les percées scientifiques et technologiques et sur la manière d’exploiter les avantages de ces avancées et d’atténuer les risques qu’elles comportent», a annoncé jeudi le secrétaire général des Nations unies, António Guterres. M. Bengio, professeur à l’Université de Montréal, y siègera comme membre externe avec six autres chercheurs et chercheuses du monde entier.

«La décision du secrétaire général de créer un conseil scientifique consultatif souligne l’attachement indéfectible des dirigeants des Nations unies aux principes de la méthode scientifique. Je suis heureux d’aider le secrétaire général des Nations unies à faire entendre la voix de la science en matière de politique et de prise de décision», a déclaré Yoshua Bengio, directeur scientifique de Mila – l’Institut québécois d’intelligence artificielle.

Le Conseil fournira des informations indépendantes sur les tendances scientifiques et technologiques pour aider les dirigeants des Nations unies à appréhender les dernières avancées et s’y adapter.

Les progrès scientifiques et technologiques peuvent appuyer les efforts visant la réalisation des objectifs de développement durable, mais ils peuvent aussi soulever des questions politiques, juridiques et éthiques qui exigent des solutions multilatérales. a souligné M. Guterres. António Guterres, secrétaire général des Nations unies.

Dans les derniers mois, Yoshua Bengio a lancé plusieurs appels aux dirigeants du monde entier pour un meilleur contrôle législatif de l’intelligence artificielle. Malgré les nombreux bénéfices en matière d’éducation et de santé et pour résoudre les défis de notre époque, dont la crise climatique, le chercheur craint entre autres l’exploitation de cette technologie par des régimes autoritaires.