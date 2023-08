Les meilleurs choix d’achat d’ordinateur portable 2023

Vous souhaitez acheter un ordinateur portable en magasin ou en ligne? Quel ordinateur portable choisir parmi tous les choix et offres possibles? Quels sont les modèles les plus fiables entre les PC, Mac, Chromebook, 13 pouces, 15 pouces, 17 pouces, 2 en 1 à écran tactile ou encore les options pas chères à petits prix? Que vous soyez étudiant ou cherchiez un ordinateur portatif pour travailler ou une utilisation personnelle à la maison, nous vous proposons ici nos meilleurs choix d’achat.

C’est certainement la question que je me fais poser le plus souvent sur mes réseaux sociaux: François, quel ordinateur portable devrais-je acheter?

Je vous comprends de poser la question, car il y a d’innombrables choix d’ordinateur portable sur le marché.

Ces appareils ont la côte depuis de nombreuses années et plusieurs d’entre nous les préfèrent aux ordinateurs de bureau de par l’avantage de leur portabilité évidemment.

Un des problèmes est qu’on peut rapidement s’y perdre avec toutes les terminologies reliées aux éléments et composants des ordinateurs. Processeur Intel Core, AMD Ryzen, M2 Max, carte graphique Nvidia, mémoire vie (RAM), disque dur HDD ou SSD, ports USB-A / USB-C, Bluetooth 5.0, 5.1, Wi-Fi 5, 6, 6e, système d’exploitation, du chinois pour plusieurs!

C’est sans compter tous les marques et constructeurs qui font d’ordinateurs portables. On retrouve plusieurs modèles à des prix différents allant de l’entrée de gamme à du haut de gamme pour des utilisations spécifiques telles que la retouche de photo, le montage vidéo ou les jeux vidéo.

Quels sont les meilleurs ordinateurs portables du moment?

Nous vous avons ainsi rédigé plusieurs guides d’achats pour vous aider à faire un choix éclairé lorsqu’on vient le temps de regarder pour l’achat de ce type d’ordinateur.

Pour chacune des catégories, vous y retrouverez nos recommandations d’achats avec les caractéristiques et éléments à considérer pour chacun des modèles, leurs avantages, mais aussi leurs défauts.

Comment comparer et choisir un »laptop » / ordinateur portable?

Quand on regarde pour se procurer un ordinateur portable, il est primordial que de déterminer ses besoins avant d’acheter.

Plusieurs achètent des machines trop puissantes pour leurs besoins et finissent de facto par payer plus cher pour rien.

Si on veut naviguer sur le web, consulter nos courriels et regarder Netflix, à quoi bon acheter un ordinateur de gamer par exemple, qui s’adresse justement aux amateurs de jeux vidéo, au lieu d’un portable qui est moins cher?

On a justement rédigé une chronique sur comment choisir son ordinateur où l’on vous partage nos trucs et conseils pour déterminer vos besoins et ce que vous devez regarder avant de faire votre achat.

Quelles sont les bonnes marques d’ordinateur portable avec Windows?

On retrouve plusieurs marques d’ordinateurs portables sur le marché roulant sur le système d’exploitation Windows. Nous en avons présenté certaines plus haut, mais voici l’ensemble des meilleurs fabricants d’ordinateurs portables PC à considérer:

Acer

Alienware

Asus

Dell

HP

Huawei

Lenovo

LG

Microsoft

MSI

Razer

Samsung

Quelle marque d’ordinateur portable est la plus fiable?

Étant donné que chaque fabricant d’ordinateurs portable cherche à ratisser le plus large possible, tout un chacun propose donc des ordinateurs moins fiables que d’autres.

Plus on va vers des ordinateurs d’entrée de gamme, moins la fiabilité est au rendez-vous habituellement.

À l’inverse en allant dans un modèle plus haut de gamme, ceux-ci s’avèrent souvent plus fiables.

Mais encore là, il y a toujours des exceptions et ça dépend aussi de l’utilisation que l’on en fait.

N’empêche, il existe quand même certaines marques qui se détachent du lot selon de rigoureuses études indépendantes.

Voici les marques obtenant généralement les meilleurs scores de fiabilité:

Microsoft

Lenovo

Apple

Samsung

Où acheter un bon ordinateur portable pas cher en rabais, en spécial ou en solde?

On sait qu’un ordinateur portable ça coûte cher. On sait aussi que certaines de nos recommandations sont peut-être trop dispendieuses selon les budgets de chacun.

Mais quand ceux-ci tombent en rabais, là ça devient pas mal plus intéressant!

Vous pouvez consulter notre chronique hebdomadaire des rabais de la semaine pour vérifier si l’un d’entre eux est en spécial!

Par ailleurs, si on est membre du Club Boomerang, on peut également avoir des remises en argent chez ces marques d’ordinateurs portables et ces détaillants:

Acheter un ordinateur usagé et reconditionné

Une autre façon d’économiser à l’achat d’un ordinateur portable c’est d’envisager un ordinateur usagé ou encore mieux, un ordinateur reconditionné.

On ne peut passer sous silence l’organisme Insertech, que l’on supporte depuis de nombreuses années.

Il s’agit d’un organisme à but non lucratif qui remplit une double mission. Une environnementale en reconditionnant les ordinateurs et l’autre social en formant de jeunes adultes pour qu’ils puissent intégrer le marché du travail.

Toujours est-il qu’on peut s’y procurer des ordinateurs à bas prix à longueur d’année. Les ordinateurs sont inspectés, nettoyés et reconditionnés afin de leur donner leur beauté et puissance d’antan.

En plus, on peut obtenir une remise de 7% avec le Club Boomerang!

Protéger son ordinateur portable avec un bon antivirus

On dépense des centaines voir des milliers de dollars sur un ordinateur portable, ce serait important, voir primordial de le protéger!

Les menaces sont omniprésentes sur le web et ne sont pas près de s’estomper à mesure que de plus en plus de gens se connectent sur le web.

On ne veut certainement pas attraper un virus qui va compromettre les performances de notre machine ou encore être pris avec un rançongiciel qui bloque l’accès à nos fichiers.

Pour nous éviter tous ces tracas et avoir l’esprit tranquille, nous avons intérêt à nous munir d’un des meilleurs antivirus et aussi d’envisager un bon VPN surtout si on se connecte souvent sur des Wi-Fi publics.