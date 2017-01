Des robots de toutes les formes font leur apparition au Consumer Electronic Show (CES) qui ouvre ses portes jeudi à Las Vegas, et qui durera une semaine.

Des milliers de téléviseurs, de systèmes audio et d’objets connectés seront présentés au cours des prochains jours aux journalistes du monde entier, mais plusieurs robots ont déjà fait une entrée remarquée pendant les conférences de presse précédant le salon. Présentation d’une tendance à surveiller au cours des prochaines années.

Appareils destinés à nous aider à faire à manger, à laver notre maison, à retrouver notre chemin dans les aéroports ou à tondre la pelouse, les robots du CES 2017 peuvent accomplir beaucoup de choses.

Alors que la plupart permettent seulement d’effectuer des tâches précises, d’autres promettent une plus grande polyvalence, comme Kuri, un petit robot conçu pour rendre une demeure plus agréable. Kuri se déplace d’une pièce à l’autre, peut lire une histoire à un enfant et surveiller une pièce pour être sûr que personne n’y entre, le tout d’une façon franchement adorable.

L’Airport Guide Robot de LG permet pour sa part de diriger les voyageurs dans les aéroports et peut même lire leur carte d’embarquement pour leur donner des informations personnalisées. D’autres robots présentés au CES sont aussi conçus pour jouer, comme les ensembles Boost de Lego et le robot Leka, qui cible les enfants autistes.

L’arrivée des robots au CES n’est certainement pas un hasard. Au cours des dernières années, la connectivité des maisons s’est améliorée, et les processeurs permettant de faire fonctionner ces appareils sont de plus en plus performants, tout en étant plus petits et moins énergivores.

Autre tendance cette année, plusieurs robots servent aussi d’interface et agissent comme des assistants virtuels, à l’instar d’Alexa d’Amazon, qui permet d’effectuer toutes sortes de tâches avec la voix. Certains, comme le Robot Vacuum Cleaner de LG, profitent aussi des techniques modernes d’apprentissage et d’intelligence artificielle afin d’améliorer le nettoyage d’une demeure au fil du temps, par exemple.

Les robots ne représentent qu’une petite tendance en 2017, mais devraient occuper une place de plus en plus importante au CES au cours des prochaines années, à mesure que chacune de ces technologies s’améliorera.

Toute la semaine, découvrez les trouvailles de Maxime Johnson au CES de Las Vegas sur son blogue Vie numérique.