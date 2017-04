Le Bureau de la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) du Cégep Marie-Victorin propose une nouvelle AEC destinée aux personnes possédant une expérience en développement communautaire pour qu’elles obtiennent un diplôme reconnu grâce à leurs expériences professionnelles.

«La RAC est une démarche d’évaluation qui permet aux adultes de faire reconnaître officiellement des compétences d’un programme d’études grâce à leurs expériences de travail et de vie, explique Julie Martin, responsable des communications à la formation continue et aux services aux entreprises du cégep. Le cœur de la démarche est l’évaluation des compétences, qui se fait à partir, par exemple, de productions personnelles, d’entretiens individuels et de tâches en milieu de travail ou au cégep.»

Selon son niveau, l’étudiant est invité à suivre de courtes formations, comme des modules en petit groupe ou des lectures ciblées, complète-t-elle. Lorsque toutes les compétences requises sont dûment constatées, l’AEC est remise aux étudiants.

«Le programme Agent de développement en milieu communautaire s’adresse à toute personne voulant faire reconnaître une expérience significative en développement communautaire à titre d’intervenant, d’animateur, d’organisateur ou de coordonnateur dans des organismes communautaires (groupes de défense des droits, centres communautaires, groupes d’alphabétisation, centres de prévention, organismes pour nouveaux arrivants)», précise aussi Mme Martin.

Selon elle, la reconnaissance des acquis et des compétences permet aux étudiants d’améliorer leur employabilité et améliore aussi leurs chances d’avancement dans les organismes où ils travaillent déjà.

Rencontre d’information

La prochaine rencontre d’information aura lieu le mardi 16 mai à 18 h 30.

collegemv.qc.ca/rac