Un nouveau programme pour lutter contre la discrimination à l’embauche

Le 1er juin a été lancée l’initiative des Rencontres interculturelles d’Impulsion-Travail (RICIT) au Pavillon Henri-Bourassa de Montréal-Nord, organisée par un regroupement de partenaires communautaires, d’entreprises locales et d’élus de l’arrondissement.

Soutenue par Impulsion-Travail, un organisme à but non lucratif voué à l’insertion socioprofessionnelle, l’initiative a pour but de sensibiliser les employeurs à trois événements célébrés à travers le Québec: le Mois de l’histoire des Noirs (MHN), la Semaine d’actions contre le racisme et pour l’égalité des chances (SACR), et la Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI).

Le but est de promouvoir la reconnaissance des différentes cultures, origines et identités ainsi que de sensibiliser aux enjeux de discrimination raciale et d’inégalités autour de l’employabilité.

Au cours des trois prochaines années, différentes activités et animations seront organisées, comme des séances de réseautage professionnel, des concours ou une foire culturelle, qui permettront de mettre en contact de futurs employeurs et employés, et de mettre de l’avant de nouveaux talents.

Toute la programmation des RICIT est à retrouver sur la page Facebook de l’organisme.