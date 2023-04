Pénurie de main-d’œuvre: Montréal est-elle prête à accueillir les touristes?

En pleine pénurie de main-d’œuvre, Tourisme Montréal prévoit que la métropole accueillera 9,5 millions de touristes en 2023, soit 1,5 million de plus que la saison précédente. Le Conseil québécois de ressources humaines en tourisme (CQRHT) prévoit une diminution dans la quantité et la qualité de l’offre des services de l’industrie touristique montréalaise.

À l’issue d’un sondage effectué auprès de 120 entreprises de l’industrie touristique montréalaise, 248 postes restent à combler avant l’arrivée des touristes, a annoncé en primeur à Métro le directeur général du CQRHT, Xavier Gret.

Très touché par la pandémie et les restrictions gouvernementales, le secteur à perdu une grande partie de ses travailleurs dans les dernières années.

Malgré cela, le parc touristique et l’industrie sont prêts à recevoir les visiteurs, assure la conseillère aux communications de Tourisme Montréal, Aurélie de Blois.

Pourtant, de ces 120 entreprises, 42% jugent que la pénurie de main-d’œuvre dans leur secteur entrainera une diminution d’offres de services alors que 39% disent que le manque de main-d’œuvre aura un impact sur la variation de la qualité des services rendus. Des répondants montréalais, 14% indiquaient que les répercussions du manque de main-d’œuvre se traduiraient en réduction des heures d’ouverture.

Adaptation

Malgré la modification et la diminution de l’offre envisagée par une proportion de l’industrie, «les touristes vont s’adapter à l’offre, assure Mme de Blois. Les gens sont conciliants, on ne pense pas que ça va avoir d’impact sur les retombées économiques».

La conseillère en communication dit d’ailleurs que ces retombées seront «à peu près au même niveau qu’en 2019», même avec 1,5 millions de visiteurs en moins. Cette saison-ci demeure le repaire d’analyse prépandémique de l’organisme. Il faudra toutefois attendre à 2024 avant de recevoir la même quantité de personnes – 11 millions – dans la métropole, selon les projections de Tourisme Montréal.

C’est plutôt l’impact sur la qualité des services rendus qui surprend la porte-parole de tourisme Montréal. «Ce n’est pas une option de baisser la qualité d’un service», tranche-t-elle.

J’aime mieux qu’on change les heures d’ouverture pour qu’on reste à 100% quand on est là. En même temps, qu’est-ce qu’on veut dire par diminution de la qualité des services? Aurélie de Bois, conseillère en communication pour Tourisme Montréal

Xavier Gret éclaire à ce sujet. Les phases de services à la clientèle dites «comptables», comme par exemple la distribution des factures ou des cartes de chambres d’hôtel, seront les services principalement écartés. «Les clients vont avoir une plus grande autonomie», illustre le directeur général du CQRHT.

«On préfère éliminer ces tâches-là pour se concentrer sur le service à la clientèle et offrir une offre de services plus adéquate et limiter l’impact sur la main-d’œuvre», explique-t-il. Le CQRHT observe déjà une augmentation de productivité pour tenter de pallier à cette diminution de la quantité et qualité de services.

Du côté de la diminution de l’offre, elle se manifestera davantage sur les horaires. «On risque de voir des restaurants, par exemple, qui seront fermés les lundis et les mardis».

La conseillère aux communications de Tourisme Montréal demeure positive: il n’y a pas de risque pour la réputation de la métropole, même avec la diminution de l’offre de services. «Peut-être que ce sera aux compagnies de communiquer adéquatement avec les visiteurs», suggère-t-elle.

Quels postes à combler?

«Le besoin présentement dans l’industrie est vraiment pour les postes d’entretien ménager», indique M. Gret, du CQRHT. C’est ce que revendiquent 27% des entreprises montréalaises sondées. Du reste, 20% affirment que leurs besoins sont en services à la clientèle et 15% cherchent des employés en cuisine. Le même pourcentage des entreprises sondées indique avoir besoin de «guides, sauveteurs et moniteurs». Finalement, 12% des besoins sont en restauration et 11% en vente et marketing.

Car même si Montréal s’en sort «un peu mieux que d’autres régions plus éloignées», l’enjeu demeure présent et important, souligne le directeur général du CQRHT.

Ce n’est pas fini la pénurie de main-d’œuvre dans l’industrie touristique. On en a jusqu’en 2030 minimalement. Xavier Gret, directeur général du CQRHT.

Le recrutement mis en marche

L’industrie touristique ne chôme pas pour pourvoir les postes vacants. Des portes ouvertes de l’industrie s’organisent dans l’espoir d’attirer de nouveaux travailleurs, et d’aller chercher ceux qui ont quitté l’industrie pendant la pandémie. De ces derniers, 60% ont exprimé vouloir y revenir, rapporte M. Gret, citant une étude effectuée par Léger auprès de 4300 employés de l’industrie – ou ayant quitté l’industrie – en 2021.

Ces portes ouvertes se tiendront du 3 au 6 mai: «on veut faire découvrir au monde c’est quoi l’industrie touristique et le travail saisonnier». Tourisme Montréal y prendra également part à titre d’acteur du milieu.

L’Anneau, l’œuvre géante trônant en plein centre-ville, aurait également sa part de responsabilité dans le succès que connaît Montréal comme ville touristique, assure Aurélie de Blois. Il deviendrait un des emblèmes les plus photographiés et publiés sur les réseaux sociaux, se réjouit-elle.

Le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme lancera également sous peu une campagne de revalorisation de l’industrie touristique, qui bien sûr a perdu des plumes avec les restrictions sanitaires. Parallèlement à cette campagne, trois associations touristiques, soit Tourisme Laval, Tourisme Lanaudière et Tourisme Charlevoix, ont lancé un programme d’avantages visant à attirer et fidéliser les travailleurs à l’industrie.

Les 240 entreprises de l’industrie, situées dans 13 régions, ayant déjà adhéré à ce programme, offriront des rabais et avantages à leurs quelque 1800 employés. Cette initiative aura des répercussions positives sur Montréal, assure le directeur général du CQRHT, puisque certaines de ces entreprises sont basées dans la métropole.

De plus, les salaires de l’industrie touristique ont augmenté drastiquement dans les dernières années. Du côté du CQRHT, on tente d’aller chercher les retraités en leur offrant un horaire à temps partiel. «On sait que vous voulez travailler seulement deux jours par semaine et non cinq jours, et ça, c’est compatible avec ce qu’on fait», dit M. Gret.

Les jeunes, les personnes ayant des handicaps, les immigrants ainsi que les personnes judiciarisées sont également visées par les campagnes de recrutement du CQRHT.