Ils ont appris le français dans le cadre de leur travail en restauration

L’Association des Sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM) remettait hier les premières attestations du projet pilote DIALOGUE – Apprendre le français dans son commerce. Elles ont été remises à une cinquantaine de participants et employés du milieu de la restauration à Montréal.

Développé avec l’expertise du personnel du Cégep du Vieux Montréal (CVM), le programme est une introduction au français comprenant un volet pédagogique appliqué dans les commerces participants. Dans le cadre du programme, l’application DialogueFR est utilisée pour soutenir les participants dans leurs apprentissages. Il s’agirait de la première application du genre à être développée au Québec.

L’interface de l’application est entièrement en français et est concentrée sur les communications en milieu de travail en restauration.

Pour l’ASDCM, le français fait partie des outils favorisant le développement économique des commerces de proximité à Montréal. Il est un facteur d’inclusion pour l’ensemble des commerçant·e·s auprès de leur milieu. Sébastien Ridoin, directeur général par intérim de l’Association des SDC de Montréal

«L’expertise pédagogique du CVM, la précieuse collaboration des SDC et des propriétaires de commerces, et surtout l’assiduité et l’engagement des participants ont contribué à la réussite du projet», fait valoir l’ASDCM. Le programme mis en place par celle-ci a permis à des travailleurs en restauration d’avoir accès à des cours de français «conçus pour eux et adaptés à eux», se réjouit le directeur de la Direction de la formation continue et aux entreprises du CVM, Éric April.

Le projet a comme objectif de promouvoir et de valoriser la langue française auprès des commerces de proximité de la métropole. «Il contribue également à rendre les commerces de la métropole plus inclusifs et accessibles pour tous», soutient le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge.

Apprendre le français en milieu de travail, projet financé par le gouvernement du Québec, est offert gratuitement et en présentiel. À l’issue de ce projet pilote, l’ASDCM entamera une seconde édition du projet qui serait «un succès sur toute la ligne».