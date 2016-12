Entre les bouchées de dinde et le déballage des cadeaux, il peut être ardu de trouver LE moment pour immortaliser cette rencontre festive. Notre photographe Denis Germain, récipiendaire d’un prestigieux prix Antoine-Desilet, qui récompense l’excellence en photojournalisme au Québec, dévoile huit trucs pour bien réussir vos photos du temps des Fêtes, et surtout, vous amuser!

Le Photomaton (pour les photographes plus aventureux)

Offrez-vous une visite au magasin où vous dénicherez chapeaux de lutin, tuque de père Noël, des lunettes et pourquoi pas une barbe blanche? Organisez ensuite un photobooth pour immortaliser chaque membre de la famille (et les amis!) pour leur photo officielle de la fête!

Le polaroid

Depuis quelques années, les appareils photo instantanés semblent fasciner les plus jeunes générations. Ceux-ci peuvent facilement créer des moments uniques lors des célébrations. Utilisez un de ces appareils et offrez-les à vos invités qui se rappelleront le «bon vieux temps» en réalisant des clichés uniques. L’alternative techno à cette option est d’utiliser une petite imprimante à sublimation pour offrir des photos à vos invités le soir même. La petite imprimante Selphy de Canon offre même l’option d’imprimer directement à partir de votre téléphone, tablette ou appareil photo.

Des photos sur le vif

Photographiez le moment et non des gens crispés… Laissez vos invités s’amuser et discuter plutôt que de les interrompre pour prendre des photos. Ne cherchez pas le chef-d’œuvre photographique. Trouvez plutôt une façon d’immortaliser les sourires et la joie.

Un angle différent

Changez l’angle de vos prises de vues. N’ayez pas peur de vous mettre au niveau du sol pour obtenir de superbes portraits des enfants ou du pitou du beau-frère. Sortez à l’extérieur avec les enfants pour immortaliser le match de hockey, les anges dans la neige ou le feu de foyer au beau milieu de la cour.

Donnez la parole (ou l’appareil!) aux enfants

Sortez les vieux appareils ou cellulaires et laissez les plus jeunes s’amuser à photographier toute la famille. Leurs points de vue sur votre soirée festive risquent de vous surprendre.

Cartes de souhaits

Prenez des photos de vos décorations ou de votre sapin. Utilisez-les pour créer de magnifiques cartes pour la famille et les amis l’an prochain.

Photos de groupe

N’oubliez pas de prendre une photo avec toute la famille en utilisant un trépied, le retardateur de votre appareil ou un selfie stick et demandez à tout le monde de faire une grimace pour obtenir un moment magique.

Imprimez vos photos

En terminant, ne laissez pas toutes ces photos «mourir» sur les réseaux sociaux ou pire encore… dans votre ordinateur! Imprimez-les, partagez-les, ou encore mieux : créez un livre photo de ces magnifiques moments.