La Lavalloise Estrella Rojas Toledano a remporté le concours Miss Univers 2017, dans la catégorie Prix du public (dons).

Elle partage les honneurs avec Marie, lauréate du Prix du jury et résidente d’Haïti, et chacune représentera officiellement pour l’année 2017 «la Plus Belle Femme Ronde du Monde Entier» peut-on lire sur le site Web du concours organisé par la fondation québécoise Belles Rondeurs.

Le classement donnait toutefois l’avantage à Estrella Rojas Toledano, mais comme les résidents d’Haïti ne pouvaient envoyer des dons, «le jury a estimé qu’il était juste de déclarer ces deux candidates Miss Ronde Universnet 2017». Mme Rojas Toledano a récolté 420 $, contre 240 $ pour la représentante d’Haïti.

Les autres candidates provenaient de la Belgique, France, Suisse, Martinique, du Venezuela et Brésil.

Artiste, peintre, poétesse et mannequin de taille plus, Estrella Rojas Toledano œuvre également dans le domaine de l’éducation et de la santé. «Je suis heureuse, je suis Miss Ronde», a-t-elle réagi au résultat du concours.

Fondé en 2006, l’organisme Belles Rondeurs indique sur son site Web qu’il poursuit «une mission humanitaire et contribuera au bien-être psychologique et à l’édification de bonne estime de soi chez les jeunes femmes». Soutenir financièrement «la distribution ou la diffusion de films, de téléséries, de téléromans, d’émissions d’information, d’émission de variétés, de musique/chansons (vidéo clips), de la mode, de revues, de livres et de sites web; qui intégrera des femmes de taille plus» fait aussi partie de sa mission.

Pour participer, les femmes devaient notamment «avoir au moins 18 ans et un ventre rebondi».