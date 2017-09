Propulsée par le 375e anniversaire de la ville, l’industrie touristique montréalaise se porte à merveille.

Selon le bilan établi par Tourisme Montréal, mardi, tous les indicateurs sont au vert.

«On a connu des bonnes années au cours de la dernière décennie, mais 2017 est encore meilleure», a affirmé Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal, qui n’hésite pas à parler d’une «année record».

L’organisme prévoit d’ici la fin 2017 une hausse de 5% à 6% des visiteurs dans la métropole, pour un total avoisinant les 11 millions de visiteurs. Ces voyageurs devraient dépenser en ville 3,6G$, une augmentation de 9% par rapport à 2016, ce qui représente 2,88G$ en retombées économiques.

Cette croissance s’explique en partie par l’augmentation des arrivées de touristes internationaux dans la métropole. Le nombre de visiteurs mexicains, qui n’ont plus besoin de visa pour entrer au Canada depuis décembre dernier, a notamment augmenté de 120%. Les Chinois sont également plus nombreux (hausse de 32%), en partie grâce aux nouvelles liaisons directes avec Pékin et Shanghai.

Plus détails suivront.