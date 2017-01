MONTRÉAL — Le Canada et les États-Unis étaient à égalité 4-4 après trois périodes de jeu lors de la grande finale du Championnat mondial de hockey junior, au Centre Bell.

Quatre joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ont touché la cible pour Équipe Canada.

Thomas Chabot et Jérémy Lauzon ont permis à la formation canadienne de se forger une avance de 2-0 après 20 minutes de jeu, avant que Nicolas Roy et Mathieu Joseph ne marquent en moins de cinq minutes de jeu au début du troisième vingt.

Mais les Américains ne se sont jamais laissé abattre et ont effacé deux déficits de deux buts.

Charlie McAvoy et Kieffer Bellows ont fait vibrer les cordages en période médiane. Bellows et White ont marqué dans un intervalle de 2:23 en troisième, après buts de Roy et de Joseph.

Les États-Unis ont dirigé 28 tirs sur Carter Hart tandis que le Canada obtenait 31 tirs vers Tyler Parsons.