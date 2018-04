BOSTON — Sandy Leon a brisé l’égalité à l’aide d’un simple d’un point en huitième manche et les Red Sox de Boston ont évité le balayage dans leur série de trois matchs face aux Rays de Tampa Bay en l’emportant 4-3, dimanche.

Les Red Sox ont également freiné à huit la série de victoires des Rays.

Denard Span, avec un circuit de deux points en troisième manche, et Mallex Smith, avec un simple d’un point en quatrième, avaient permis aux Rays de prendre les devants 3-0 aux dépens de Rick Porcello.

Les Red Sox ont toutefois créé l’égalité à l’aide d’une poussée de trois points en sixième. Les cinq premiers frappeurs de la manche ont atteint les sentiers contre le releveur Andrew Kittredge, J.D. Martinez frappant notamment un simple de deux points. Jackie Bradley fils a ensuite créé l’impasse à l’aide d’un ballon-sacrifice aux dépens de Sergio Romo.

Les Rays ont envoyé Alex Colome (2-3) au monticule en huitième manche, mais Leon a permis à Martinez de croiser le marbre en frappant la balle en lieu sûr au champ gauche après deux retraits.

La victoire est allée au dossier de Craig Kimbrel (1-1), qui avait provoqué le dernier retrait en début de huitième manche. Kimbrel a ensuite lui-même fermé les livres en neuvième.

Mariners 10 Indians 4

Ryon Healy a cogné deux circuits et produit quatre points, Marco Gonzalez a été efficace pendant six manches et les Mariners de Seattle ont défait les Indians de Cleveland 10-4.

Healy a d’abord lancé le bal avec un double d’un point lors d’une poussée de cinq points des Mariners contre Josh Tomlin en deuxième manche. Il a ajouté un circuit en solo en sixième manche et un autre coup de canon de deux points en huitième manche.

Robinson Cano a aussi frappé un circuit de deux points lors de la poussée des Mariners en deuxième. Mitch Haniger a porté le coup de grâce avec une longue balle en solo en neuvième, son 10e circuit de la saison.

Brandon Guyer a cogné un circuit de deux points en fin de deuxième pour les Indians, tandis que Jose Ramirez a été crédité d’un double de deux points sur un jeu qui a nécessité une vérification vidéo en septième manche.

Tomlin (0-4) a été débité de six points sur 10 coups sûrs en six manches sur la butte.

Gonzalez (3-2) a accordé deux points, six coups sûrs et un but sur balles en six manches pour les Mariners, qui ont gagné trois des quatre matchs de la série.

Tigers 3 Orioles 5

Pedro Alvarez a claqué deux circuits, tandis que Trey Mancini a amorcé la fin de la première manche avec une longue balle et les Orioles de Baltimore ont vaincu les Tigers de Detroit 5-3.

Cette victoire a permis aux Orioles de gagner une première série à domicile cette saison.

Alvarez avait obtenu un premier départ au troisième coussin depuis le 28 mai 2016 puisque Danny Valencia a dû être retiré de la formation tout juste avant la rencontre.

Il a réussi son premier circuit, bon pour deux points, en deuxième manche contre Daniel Norris (0-2), puis son deuxième en huitième, quand les Orioles détenaient une mince avance de 4-3.

Alvarez avait aussi frappé deux circuits vendredi, dans la victoire de 6-0 des Orioles face aux Tigers.

Kevin Gausman (2-2) a accordé un point, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches et deux tiers. Brad Brach a concédé deux points en septième, mais Mychal Givens et Darren O’Day ont ensuite fermé les livres. O’Day a été crédité d’un deuxième sauvetage en 2018.

Norris a été débité de trois points sur trois coups sûrs et deux buts sur balles en seulement deux manches et un tiers de travail.