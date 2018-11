ST. PAUL, Minn. — Tom Wilson a célébré son retour au jeu en marquant en première période et les Capitals de Washington ont infligé un premier revers à domicile en temps réglementaire au Wild du Minnesota cette saison en l’emportant 5-2, mardi.

Dmitry Orlov a inscrit ses deux premiers buts de la saison en plus d’amasser une aide, Andre Burakovsky et T.J. Oshie ont aussi touché la cible et Pheonix Copley a réalisé 26 arrêts pour les Capitals.

Wilson était de retour au jeu puisqu’un arbitre indépendant avait annoncé plus tôt dans la journée que sa suspension de 20 matchs avait été réduite à 14, ce qui le rendait immédiatement admissible à un retour au jeu.

Il a joué à la droite d’Alex Ovechkin et Evgeny Kuznetsov sur le premier trio. Wilson avait été suspendu pour une mise en échec à la tête dans l’angle mort d’un rival lors du calendrier préparatoire.

Mikko Koivu et Zach Parise ont marqué pour le Wild, qui disputait un premier match à domicile en 17 jours après avoir complété un voyage de sept rencontres — le plus long dans l’histoire de l’équipe — avec un dossier de 5-2. Son dossier à domicile est maintenant de 5-1-2 et il est devenu la dernière équipe de la LNH à perdre en temps réglementaire à domicile cette saison.

Dubnyk a stoppé 28 tirs devant le filet du Wild.