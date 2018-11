LAS VEGAS — Ryan O’Reilly a fait bouger les cordages à deux reprises et les Blues de St. Louis ont eu raison des Golden Knights de Vegas 4-1, vendredi soir.

Les Blues montrent un dossier de 4-1-0 cette saison contre des adversaires de la section Pacifique et une fiche de 3-0-2 contre les Golden Knights depuis le début de la dernière saison.

Brayden Schenn et Oskar Sundqvist ont aussi noirci la feuille de pointage pour les Blues. Sundqvist a inscrit six buts en carrière dans la LNH et trois de ceux-ci sont survenus cette saison, contre les Golden Knights.

Les Golden Knights avaient marqué quatre buts ou plus lors de trois de leurs quatre dernières sorties, mais ils se sont butés à Jake Allen. Allen a stoppé 32 tirs pour les Blues.

William Carrier a fourni la seule réussite aux Golden Knights. Marc-André Fleury a réalisé 31 arrêts.

O’Reilly mène les Blues au chapitre des buts (10) et des points (23).