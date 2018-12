LAUSANNE, Suisse — La vidéo et la technologie de la ligne de but font leur apparition au water-polo afin d’aider le sport olympique en équipe le plus ancien à garder le rythme.

La Fédération internationale de natation (FINA) affirme que la surveillance vidéo peut «identifier et sanctionner les incidents de brutalité ou de violence extrême» qui ont échappé aux arbitres ou «pas sanctionnés de manière appropriée».

Le système peut également être utilisé pour décider du moment où le ballon franchit la ligne de but.

Le président de la FINA, Julio Maglione, a précisé dans un communiqué que le water-polo, qui avait fait ses débuts aux Jeux olympiques de Paris en 1900, devait être actualisé étant donné «ce qui est actuellement proposé dans un environnement sportif international très compétitif.»

Ces changements pour moderniser le sport ont fait partie des nombreuses modifications aux règlements approuvées par les fédérations membres de la FINA lors d’une réunion extraordinaire en Chine.