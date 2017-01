Le ramassage des sapins de Noël débute déjà à Montréal. Notez les jours de collecte dans votre arrondissement pour sortir votre arbre au bon moment.

Le temps des fêtes touche déjà à sa fin. Après avoir fièrement trôné dans votre salon, tout de lumières vêtu, c’est l’heure pour votre sapin d’avoir une deuxième vie. Pour vous débarrasser de lui et lui donner la possibilité d’être transformé en copeaux, sortez votre sapin lors des jours de collecte indiqués ci-dessous.

Mesures à prendre

Avant de mettre votre sapin sur la rue, assurez-vous d’avoir retiré toutes ses décorations. Mettez votre arbre, sans sac et sans aucun autre emballage, couché sur le sol, sans obstruer le passage sur le trottoir. Sa base doit être orientée vers la voie publique.

Sachez que les jours de déneigement, vous devez retirer votre arbre de la voie publique pour qu’il ne gêne pas les opérations.

Si jamais vous ratez les jours de collecte, vous pouvez toujours aller déposer votre sapin dans un écocentre.

Collectes par arrondissement

Ahuntsic-Cartierville: Les mercredis 4 et 11 janvier. Dépôt: Après 21h, la veille de la collecte, ou avant 8h le jour même.

Anjou: Les mercredis 4 et 11 janvier. Dépôt : Entre 19h la veille et 7h le jour de la collecte.

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce: Les mercredis 4 et 11 janvier. Dépôt: Le jour de la collecte, avant 7h.

Lachine: Les mercredis 4, 11, 18 et 25 janvier.

LaSalle: Les mercredis 11 et 18 janvier. Dépôt: Entre 19h la veille et 7h le jour de la collecte.

Le Plateau-Mont-Royal: Les mercredis 11, 18 et 25 janvier. Dépôt: Entre 21h la veille et 7h le jour de la collecte.

Le Sud-Ouest: Les vendredis 6 et 13 janvier. Dépôt: Après 21h la veille de la collecte ou avant 8h le jour même.

L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève: Selon les conditions météorologiques, tous les jours pendant le mois de janvier. Dépôt: Avant 7h, le jour de la collecte.

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve: Les mercredis 4, 11 et 18 janvier. Dépôt: Entre 21h la veille et 8h le jour de la collecte.

Montréal-Nord: Les mercredis 4 et 11 janvier. Dépôt: Entre 21h la veille et 8h le matin de la collecte.

Outremont: Le lundi 9 janvier 2017, entre 8h et 16h. Dépôt: Avant 8h le matin de la collecte.

Pierrefonds-Roxboro: Les mercredis 4 et 11 janvier. Dépôt: Entre 21h la veille et 7h le jour de la collecte.

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles: Le mercredi 11 janvier (en soirée seulement). Dépôt: Après 21h la veille de la collecte ou avant 7h le jour même.

Rosemont–La Petite-Patrie: Les mercredis 11, 18 et 25 janvier. Dépôt: Entre 21h la veille et 8h le jour de la collecte.

Saint-Laurent: Semaines des 16 et 30 janvier et du 13 février. Dépôt: Selon l’horaire de la Collecte des matières organiques.

Saint-Léonard: Les lundis 9 et 16 janvier. Dépôt: Après 21h la veille de la collecte ou avant 7h le jour même.

Verdun: Du 27 décembre 2016 au 31 janvier 2017, en tout temps. Les arbres seront ramassés dans les jours qui suivent par des équipes de l’arrondissement.

Ville-Marie: Les mercredis 4, 11 et 18 janvier. Dépôt: Avant 8h le jour de la collecte.

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension: Les mercredis 4, 11 et 18 janvier. Dépôt: Avant 8h le jour de la collecte.