Françoise David a confirmé ce matin qu’elle quittait dès maintenant l’Assemblée nationale, citant des raisons de santé.

Énonçant «le tourbillon médiatique qui l’épuise» et une fatigue qui ne la quitte pas, Mme David préfère partir de ses fonctions en tant que députée de Gouin et de porte-parole de Québec solidaire avant d’atteindre l’épuisement professionnel.

La députée de 69 ans décide de quitter ses fonctions sans toucher l’allocation parlementaire auquelle elle a droit. «Je prends ma retraite», a-t-elle affirmé jeudi en conférence de presse dans un centre communautaire de sa circonscription de Gouin, à Montréal.

« Ma décision de quitter dès maintenant en surprendra probablement plusieurs. Pourquoi ne pas attendre 2018? Tout simplement, parce que ma santé ne me permet plus d’assumer avec autant de diligence et d’efficacité que je le voudrais mes responsabilités de députée. -Françoise David