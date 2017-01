La météo hors de l’ordinaire pour un mois de janvier n’aura finalement pas eu raison des événements hivernaux prévus cette fin de semaine.

Depuis le début du mois de janvier, il est tombé plus de pluie que de neige, selon les données d’Environnement Canada, soit 36mm de pluie et 35cm de neige. Depuis le début des années 2000, c’est la deuxième fois qu’un tel phénomène se produit. En janvier 2006, il était tombé 93mm de pluie contre 54cm de neige.

Autre fait notable, la moyenne des températures est de -4,8C, soit deux fois plus chaud que la moyenne des températures entre 1980 et 2010, qui est de -9,7C. «Le froid se concentre essentiellement dans l’ouest de l’Amérique-du-Nord et est provoqué là-bas par un creux du courant-jet. En contrepartie dans l’Est, on note une crête du courant-jet, donc on reçoit plus de douceur venant du Sud», explique André Monette, météorologue en chef à Météomédia.

Malgré cette météo hors de l’ordinaire, les événements hivernaux du 375e anniversaire de Montréal prévus cette fin de semaine sont toujours au programme. «On est chanceux, au parc Jean-Drapeau actuellement, c’est de la neige qui tombe, pas de la pluie», lançait jeudi Jean-Loup Barbeau dont l’équipe s’affairait à préparer la quinzaine de patinoires prévue pour accueillir le tournoi de 500 hockeyeurs amateurs.

Même son de cloche du côté de la Grande traversée du Saint-Laurent qui doit se conclure samedi à Montréal par une randonnée de ski de fond sur le Mont-Royal. «Si le couvert de neige ne permet plus de skier ou d’utiliser des raquettes, et bien nous marcherons», mentionne Marie-Hélène Francoeur, directrice de l’événement.

Même son de cloche du côté de la Fête des neiges. Sur la page Facebook de l’événement, les organisateurs ont rassuré les parents inquiets. Oui la troisième fin de semaine de l’événement aura bien lieu.