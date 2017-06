En ouverture du congrès de Metropolis, le maire de Montréal, Denis Coderre, a réitéré mardi le soutien des villes à l’Accord de Paris dans la lutte contre les changements climatiques.

Denis Coderre, qui préside l’association réunissant plus d’une centaine de maires du monde entier, a tenu à dénoncer la décision prise par le président américain, Donald Trump, de retirer les États-Unis de cet accord signé par son prédécesseur, Barack Obama, quelques mois plus tôt. Le maire de Montréal a souligné le «non-sens» de cette décision et a tenu à remercier l’élu républicain pour l’opportunité offertes aux villes de «réaliser les objectifs» de cet accord historique international.

«Les villes seront solidaires», a déclaré Denis Coderre, qui a également souligné «la formidable sensibilité et mobilisation des maires, du milieu des affaires et de la société civile».

L’ex-député libéral a été appuyé par le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, présent pour cette inauguration de Metropolis. Avouant avoir été «déçu» par Donald Trump, Philippe Couillard s’est dit «rempli d’enthousiasme» de voir l’engouement des principales villes américaines voulant respecter l’entente initiale.

Près de 140 maires et environ 1000 délégués et conférenciers sont attendus jusqu’au 22 juin à Montréal à l’occasion du congrès Métropolis.