Deux ans après la cérémonie inaugurale, la Maison olympique pourrait finalement ouvrir ses portes au public en décembre.

«Le projet avance bien et l’échéancier révisé – qui a été approuvé par le conseil d’agglomération le 27 octobre 2016 – est toujours respecté», indique Anik de Repentigny une des porte-parole de la Ville de Montréal.

«La livraison du projet des salles Expérience olympique, [destiné aux visiteurs] est toujours prévue pour décembre 2017», a précisé Mme De Repentigny.

En juillet 2015, le Comité olympique canadien (COC) avait inauguré en grande pompe ses nouveaux bureaux situés sur le boulevard René-Lévesque, à Montréal.

Le controversé projet de Maison olympique à Montréal, qui a nécessité plus de 8M$ de fonds publics comprenait l’installation d’anneaux olympiques au sommet et au pied de l’édifice, l’aménagement d’espaces à bureaux et d’une prestigieuse salle de conférence, de même que la création d’une salle immersive permettant au grand public de se mettre dans la peau des athlètes.

Deux ans plus tard, les anneaux ont été installés et une cinquantaine d’employés occupent les bureaux à l’étage. La salle de conférence multimédia, qui aura coûté au final 2,9M$, est parait t-il partiellement réalisée, selon la Ville.

Par contre, l’endroit reste fermé aux visiteurs, les salles immersives Expérience olympique n’étant pas terminées. Cela explique d’ailleurs notamment pourquoi la Ville de Montréal retient encore 800 000$ sur la subvention de 2M$ qu’elle a accordé au COC.

De Toronto, le directeur des communications du Comité olympique canadien, Photi Storipoulos confirme que le date d’ouverture de la Maison est prévue pour décembre. «On en aura une date plus précise bientôt», a-t-il ajouté sans toutefois pouvoir préciser l’état d’avancement des travaux à finaliser.