La présidente du Conseil des Montréalaises, Cathy Wong, sera candidate pour le parti du maire de Montréal, Denis Coderre. Elle briguera le 5 novembre un poste de conseillère dans l’arrondissement de Ville-Marie.

Âgée de 32 ans et militante féministe, Cathy Wong tentera pour la première fois sa chance en politique dans le district de Peter-McGill, actuellement représenté à l’Hôtel de Ville par l’élu de Vrai changement pour Montréal, Steve Shanahan.

Agente de développement jeunesse pour les YMCA du Québec, Cathy Wong préside depuis 2013 le Conseil des Montréalaises, une institution municipale visant à mettre en avant la place des femmes. Diplômée en droit, elle a également dirigé le Jeune conseil de Montréal et le Forum jeunesse de l’île de Montréal, en plus de collaborer notamment avec Le Devoir et Radio-Canada.

Cette dernière avait décliné ces dernières semaines les demandes d’entrevue de Métro, expliquant réfléchir à son avenir après, avait-elle déclaré, avoir reçu différentes propositions de plusieurs partis, mais également de firmes privées.

Le maire de Montréal a également annoncé la candidature de Marie-Josée Parent, directrice de l’organisme DestiNATIONS, dont la mission est de promouvoir la culture des Peuples autochtones, à titre de conseillère dans l’arrondissement de Verdun.