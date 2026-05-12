Entraves majeures aux autoroutes 13 et 520 ce week-end

Photo: Courtoisie - Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Des entraves majeures affecteront l’échangeur des autoroutes 13 et 520 au cours de la fin de semaine du 15 mai 2026. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la reconstruction du pont d’étagement de l’autoroute 520 (de la Côte-de-Liesse) au-dessus de l’autoroute 13 (Chomedey).

Les usagers de la route sont invités à planifier leurs déplacements en conséquence.

Les entraves débuteront dès vendredi soir et se poursuivront jusqu’à lundi matin.

De vendredi 21h30 à samedi 3h, puis de dimanche 21h30 à lundi 5h, l’autoroute 520 en direction sera complètement fermée en direction est entre la sortie n° 4 (A-13 / Laval / Lachine / Montée de Liesse) et l’entrée en provenance de l’A-13 Nord. Entre ces périodes de fermeture, une seule voie restera ouverte. Des épisodes de congestion sont à prévoir, indique le ministère des Transports.

La 23e Avenue en direction nord sera également fermée à partir de 23h vendredi, entre la rue Louis-A. Amos et le chemin de la Côte-de-Liesse en direction est. L’avenue rouvrira dans la nuit de dimanche à lundi, à minuit.

Samedi et dimanche, les deux des bretelles reliant les autoroutes 13 et 520 seront également fermées. Idem pour la voie de desserte de l’autoroute 530 Est (chemin de la Côte-de-Liesse).

Des détours seront mis en place et balisés par une signalisation temporaire tout au long des travaux.

Avant de prendre la route, il est fortement recommandé de consulter Québec 511.

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