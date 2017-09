Après avoir longtemps songé à se présenter à la mairie de Montréal, la célèbre avocate Anne-France Goldwater a décidé de revoir ses ambitions personnelles et ne tentera pas de déloger Denis Coderre, le maire sortant.

Depuis plusieurs mois, l’avocate, qui tient une nouvelle fois le rôle principal de la nouvelle saison télévisée de L’Arbitre, laissait planer le doute. Fin août, dans Métro, elle se disait encore indécise. «Si je peux être utile pour la société, je vais le faire», avait-elle indiqué, avouant avoir eu des contacts avec différents partis municipaux.

Selon nos informations, Me Goldwater, qui se vante régulièrement d’avoir «zéro filtre», ne se lancera finalement pas dans la course à la mairie de Montréal. Elle aurait plutôt un œil intéressé sur les prochaines élections provinciales, prévues à l’automne 2018. À l’Assemblée nationale, elle aurait plus de poids pour contester le futur projet de loi 138, qui pourrait interdire les pitbulls au Québec. Actuellement, l’avocate représente notamment la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) et conteste, devant les tribunaux, le nouveau règlement animalier de Montréal. Un procès devrait d’ailleurs se tenir l’année prochaine.

Mme Goldwater n’a pas répondu à nos demandes d’entrevue.

Le chef de Coalition Montréal, Marvin Rotrand, lui a pourtant fait les yeux doux. «On l’a sollicitée, a confirmé le conseiller de Snowdon, le district dans lequel Me Goldwater réside. Elle aurait amené beaucoup d’expérience, notamment dans le domaine du droit. Elle est proche des gens et Montréal a besoin de quelqu’un de différent, moins collé à un parti traditionnel, afin d’avoir un conseil municipal moins partisan.»

Malgré cette réponse négative de l’avocate, Coalition Montréal espère toujours présenter un candidat à la mairie de Montréal. «Plusieurs personnes y réfléchissent», a souligné Marvin Rotrand, qui se représentera, quant à lui, dans son propre district. Ce dernier ajoute qu’une décision définitive sera prise d’ici la semaine prochaine.