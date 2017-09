Le maire sortant, Denis Coderre, et sa principale concurrente pour la mairie de Montréal, Valérie Plante, ne participeront ensemble qu’à deux débats avant le scrutin du 5 novembre.

«Le maire va faire un grand débat en français et un grand débat en anglais, indique à Métro la porte-parole de Denis Coderre, Noémie Brière-Marquez. Le maire est très présent sur le terrain et son objectif est de rencontrer le plus de citoyens possibles.»

Ce débat en français se déroulera le 19 octobre, au Centre Sheraton, et sera organisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM). Cette dernière n’a invité que les deux principaux candidats pour ce bras de fer qui sera animé par François Cardinal, éditorialiste en chef de La Presse. Jean Fortier, candidat de Coalition Montréal, n’a pas été convié.

Alors que les détails du débat anglophone n’ont pas encore été communiqués, cette décision de l’actuel maire de Montréal de limiter ses interventions médiatiques a été critiquée par Projet Montréal, qui affirme avoir eu plus d’une demi-douzaines de demandes en ce sens. «On s’attendait à beaucoup de choses de Denis Coderre, mais pas qu’il ait peur de débattre avec Valérie Plante», souligne l’attaché de presse de la candidate, Marc-André Viau.

En 2013, des débats ont notamment été organisés par LCN, Radio-Canada, la CCMM, le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) et l’Institut du Nouveau Monde.