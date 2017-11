L’emplacement des 29 stations de la ligne rose, une proposition phare de Projet Montréal, s’est précisé avec la publication d’un tracé préliminaire par Radio-Canada, mardi. La nouvelle mairesse de Montréal, Valérie Plante, en a fait un cheval de bataille durant la campagne, mais la paternité du projet est plutôt attribuable à Sylvain Ouellet, conseiller depuis 2013 et réélu aux dernières élections.

Joint par Métro, M. Ouellet a affirmé que le tracé publié aujourd’hui est sujet à changement. «[Avec ce plan,] on est allé plus loin qu’un parti politique municipal de l’opposition pouvait aller. On a fait des simulations, mais on n’est pas une firme d’ingénierie. Évidemment, ce tracé n’est pas final», a-t-il confirmé. Projet Montréal propose donc une ligne de métro en partie souterraine, l’autre section roulant en parallèle avec les lignes de chemin de fer à partir du secteur de l’avenue Greene, dans Westmount.

«Les points des stations sont stratégiquement placés mais ce ne sont pas des emplacements exacts. Il pourrait y avoir des différences. Tout cela sera à déterminer selon l’environnement, le coût et d’éventuels problèmes géologiques. C’est assez complexe, mais on voulait déjà présenter quelque chose d’assez concret. On a également choisi ces lieux en fonction du réseau d’autobus existant, mais lorsqu’une ligne se créé, ce réseau peut aussi être réorganisé pour permettre à davantage de personnes de se rendre au métro», précise Sylvain Ouellet.

M. Ouellet, qui gère les questions d’environnement au sein de Projet Montréal, avait d’ailleurs proposé une première mouture de son projet de ligne de métro à Richard Bergeron, alors chef de Projet Montréal, en 2011. Celui-ci a décliné le projet. M. Bergeron, qui a par la suite rejoint le parti de Denis Coderre, n’a pas été réélu cette semaine lors des élections municipales.

Voici les 29 stations de métro, telles que publiées par Radio-Canada à partir du document de travail de Projet Montréal:

Station 1 (souterraine): secteur boulevards Léger / Langelier (Montréal-Nord)

Station 2 (souterraine): secteur du boulevard Rolland (Montréal-Nord)

Station 3 (souterraine): secteur du centre commercial Place Bourassa (Montréal-Nord)

Station 4 (souterraine): secteur de la gare Saint-Léonard-Montréal-Nord (Saint-Léonard)

Station 5 (souterraine): secteur boulevards Viau / Lavoisier (Saint-Léonard)

Station 6 (souterraine): secteur rue Jarry / boulevards Pie-IX et Provencher (Saint-Michel)

Station 7 (souterraine): secteur rue Jean-Talon / boulevard Pie-IX (Saint-Michel)

Station 8 (souterraine): secteur Collège de Rosemont (Rosemont)

Station 9 (souterraine): secteur boulevards Rosemont / Saint-Michel (Rosemont)

Station 10 (souterraine): secteur rue commerciale Masson (Rosemont)

Station 11 (souterraine): secteur d’Iberville / Saint-Joseph (Rosemont)

Station 12 (souterraine): secteur avenue Mont-Royal / avenues Papineau et de Lorimier (Plateau-Mont-Royal)

Station 13 (souterraine): station Mont-Royal, ligne orange (Plateau-Mont-Royal)

Station 14 (souterraine): secteur boulevard Saint-Laurent / rue Rachel (Plateau-Mont-Royal)

Station 15 (souterraine): secteur avenues des Pins et du Parc (Plateau-Mont-Royal)

Station 16 (souterraine): station Place des Arts, ligne verte (Ville-Marie)

Station 17 (souterraine): secteur du Complexe Guy-Favreau et du Palais des congrès (Ville-Marie)

Station 18 (souterraine): gare Centrale de Montréal (Ville-Marie)

Station 19 (souterraine): Cité du commerce électronique, boulevard René-Lévesque (Ville-Marie)

Station 20 (souterraine): secteur du Centre canadien d’architecture (Ville-Marie)

Station 21 (surface): secteur avenue Greene (Westmount)

Station 22 (surface): gare Vendôme (Notre-Dame-de-Grâce)

Station 23 (surface): secteur rue Regent (Notre-Dame-de-Grâce)

Station 24 (surface): secteur boulevard Cavendish (Notre-Dame-de-Grâce)

Station 25 (surface): gare Montréal-Ouest (Notre-Dame-de-Grâce)

Station 26 (souterraine): ancienne Ville Saint-Pierre (Lachine)

Station 27 (surface): secteur rue Victoria / avenue George-V (Lachine)

Station 28 (surface): secteur rue Victoria / parc LaSalle (Lachine)

Station 29 (surface): secteur rue Victoria / 32e avenue (Lachine)