Arrivé au début de l’administration Denis Coderre, Philippe Schnobb, le président de la Société de transport de Montréal (STM), est maintenu à son poste, a annoncé lundi la nouvelle mairesse de Montréal, Valérie Plante.

«Je ne suis pas le type de leader qui arriver et qui fait rouler des têtes. Il est important pour moi d’avoir une continuité et de se baser sur ce qui a été fait», a indiqué Mme Plante, en marge de la première séance du conseil municipal depuis sa victoire électorale. Elle a également précisé que Philippe Schnobb et elle étaient enthousiastes de travailler ensemble.

«On s’est parlé à quelques reprises et on prépare déjà les plans de la prochaine année», a-t-elle expliqué, rappelant que «la mobilité a été la pierre angulaire de notre campagne.»

Elle a néanmoins souligné que Projet Montréal avait «une orientation très différente de l’administration précédente, surtout en matière de transports». «On sent une énergie vraiment débordante de la part des élus mais aussi de la direction. C’est de bon augure», a-t-elle ajouté.

Philippe Schnobb avait été candidat sous la bannière d’Équipe Denis Coderre en 2013, avant d’être placé à la tête de la STM.

La mairesse Plante a également précisé que des membres de Projet Montréal vont rejoindre le conseil d’administration de la STM. Ces nominations vont être annoncées lundi après-midi.