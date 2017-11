L’administration municipale de Valérie Plante vient de créer un comité consultatif afin de réfléchir à l’encadrement de la légalisation du cannabis dans la métropole.

La mairesse de Montréal en a fait l’annonce mercredi matin au cours d’une séance du comité exécutif.

«C’est un sujet qui est important, qui préoccupe beaucoup nos concitoyens. On doit être pro-actif, s’assurer que tout se fait le mieux possible, dans l’intérêt de tous», a indiqué Mme Plante.

Deux élus siégeront dans ce comité: Rosannie Filato, conseillère de Villeray et responsable des dossiers du développement social et de l’itinérance, ainsi que Robert Beaudry, élu dans Ville-Marie, en charge du développement économique et ancien directeur de l’organisme communautaire du Pas de la rue.

Rappelons que le gouvernement fédéral compte légaliser le cannabis le 1er juillet 2018.

À plusieurs reprises, le maire précédent, Denis Coderre, s’était déjà montré ouvert à cette légalisation. Cependant, il réclamait au premier ministre canadien, Justin Trudeau, une part des redevances générées par cette légalisation. Alors adversaire de Denis Coderre, Valérie Plante avait soutenu cette déclaration.

La mairesse devrait s’exprimer plus longuement sur ce sujet aujourd’hui, au cours d’une conférence de presse.

Début octobre, le gouvernement fédéral avait évoqué une taxe de 1$ pour tous les achats inférieurs à 10$. Au-delà, cette taxe s’établirait à 10% du prix final. Un partage, moitié-moitié, des recettes avec les provinces a aussi été proposé.

Plus de détails à venir.