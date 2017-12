L’opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal réclame la présence du nouvel administrateur intérimaire du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Martin Prud’homme, lundi, à la prochaine séance du conseil municipal, afin de «désamorcer la crise» et «rassurer la population».

«Le SPVM est en crise. On est sous une forme de quasi tutelle», a martelé jeudi le chef de l’opposition, Lionel Perez, au lendemain de la suspension du chef de police, Philippe Pichet, en raison d’un rapport accablant dévoilé mercredi. Ce document a notamment révélé l’existence d’enquêtes bâclées, d’allégations criminelles non étudiées et d’un climat extrêmement tendu au sein du plus grand corps municipal de police au Québec, où régnerait une intense guerre de clans. L’opposition souhaite questionner en public le nouveau chef de police intérimaire sur ce qu’il compte faire pour rétablir la situation au SPVM.

«On ne demande pas un plan détaillé, a expliqué Lionel Perez, mais des orientations et une ligne directrice. Il y a encore beaucoup de flou et beaucoup de questionnements.»

Nommé mercredi pour un mandat d’un an, Martin Prud’homme dirigeait précédemment la Sûreté du Québec. Il retrouvera ce poste de direction au sein du corps de policie provincial dès 2019, à la fin de sa mission montréalaise.

L’opposition a déjà fait part de son souhait de voir un civil à la tête du SPVM «pour évacuer tout enjeu de rivalité». Son chef, Lionel Perez, entend mettre de la pression sur la mairesse de Montréal, Valérie Plante. «C’est un premier test pour son administration, a-t-il souligné. C’est un question de transparence. La Ville, la population, les instances et le SPVM sont en état de choc.»

«C’est une opportunité en or de démontrer qu’avec une transparence, dans un but constructif, on peut aller de l’avant et rassurer la population.» – Lionel Perez, chef de l’opposition

Son prédécesseur et ex-maire, Denis Coderre, ayant réitéré à plusieurs reprises sa confiance envers Philippe Pichet, Lionel Perez, ancien membre du comité exécutif, a tenu à défendre l’ancienne administration municipale.

«Les problématiques concernant le SPVM sont systémiques et c’est une question de culture. Ça ne date pas d’il y a un ou deux ans, mais d’au-moins une décennie. Changer la tête dirigeante ne va pas changer la culture organisationnelle du SPVM. Il faut aller au fond des choses», a-t-il indiqué, rappelant que le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, avait lui-même soutenu Philippe Pichet il y a quelques mois, avant de le suspendre mercredi.

Le cabinet de Valérie Plante n’a pas encore réagi. La mairesse de Montréal est partie hier soir en France, dans le cadre d’un forum international réunissant de nombreuses métropoles internationales, pour discuter de la lutte contre les changements climatiques.