Quatre succursales de la Société québécoise du cannabis (SQC) verront le jour à Montréal dans la première phase de déploiement, a confirmé l’administration municipale lundi.

«On s’est entendu avec la Société des alcools du Québec (SAQ) et les quatre points de vente pressentis convenaient aussi à la SAQ, a indiqué le responsable du développement économique, Robert Beaudry. On parle d’un point de vente près des métros Berri-UQAM, Radisson, Jean-Talon et Lionel-Groulx pour la première phase.»

M. Beaudry a ajouté que ces lieux avaient été choisis parce qu’il «y avait déjà de la consommation». «Pour éviter que ce soit des lieux de destination, il faut rapidement qu’on passe à une phase deux. La SAQ était très intéressée à ce qu’on augmente le nombre de succursales», a précisé l’élu de Ville-Marie.

La répartition de ces nouveaux points de vente sera décidée par la SAQ, mais Robert Beaudry espère que la Ville de Montréal sera de nouveau consultée.

Une succursale sera placée près du parc Émilie-Gamelin, un lieu où trouvent refuge beaucoup de toxicomanes et de personnes en situation d’itinérance. La Ville en est consciente et dit qu’il faudra «faire attention». «On a un comité d’experts avec des gens en toxicomanie et des groupes communautaires, qui connaissent ces gens en situation vulnérable et ils étaient à l’aise avec le point de vente», a assuré la responsable du développement social, Rosannie Filato.