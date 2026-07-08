IA – Les entreprises de l’Ouest-de-l’Île doivent s’adapter selon WSI

Pour les entreprises de l’Ouest-de-l’Île de Montréal, la révolution initiée par l’intelligence artificielle (IA) soulève une question urgente: votre entreprise a-t-elle la visibilité nécessaire dans les nouveaux outils IA? C’est le constat que dresse WSI Digital Marketing dans un texte diffusé par la Chambre de commerce de l’Ouest-de-l’Île.

La façon dont les consommateurs trouvent des produits et services locaux est en pleine mutation. Alors que Google dominait les recherches depuis deux décennies, des outils d’intelligence artificielle comme ChatGPT, Claude et Perplexity transforment désormais les habitudes des utilisateurs, qui obtiennent une réponse unique et synthétisée plutôt qu’une liste de liens à parcourir.

Le SEO, essentiel mais insuffisant

Selon WSI Digital Marketing, le référencement traditionnel (SEO) n’est pas mort pour autant. Au contraire, il constitue la fondation sur laquelle repose toute stratégie d’optimisation pour l’IA. Le contenu, la structure et l’autorité bâtis au fil des années de SEO représentent précisément la matière première que les moteurs d’IA utilisent pour générer leurs réponses.

Cependant, le processus est devenu plus complexe. Être premier sur Google était autrefois l’objectif principal. Aujourd’hui, être cité comme source fiable par les grands modèles de langage (LLM) est devenu la nouvelle façon dont les consommateurs découvrent des entreprises. Cette nouvelle discipline porte d’ailleurs plusieurs noms: optimisation pour les moteurs de réponse (AEO) ou optimisation pour les moteurs génératifs (GEO).

Si un outil d’IA ne mentionne pas une entreprise lorsqu’un client potentiel demande «qui est le meilleur comptable dans l’Ouest-de-l’Île?», cette entreprise n’existe tout simplement pas dans son processus décisionnel, souligne WSI Digital Marketing.

Un virage incontournable pour les entreprises locales

Selon WSI Digital Marketing, les entreprises qui s’adapteront rapidement, en s’appuyant sur leurs bases SEO existantes tout en intégrant une optimisation spécifique à l’IA, seront celles qui apparaîtront dans les recommandations des assistants IA. Celles qui attendent risquent de devenir progressivement invisibles, même si elles maintiennent un bon positionnement dans les résultats Google traditionnels.

Les stratégies qui fonctionnaient pour se classer en première page de Google en 2015 ou même en 2023 ne suffisent plus à elles seules, précise l’entreprise.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.