Pointe-Claire – Une nouvelle aide pour gérer les pluies abondantes

La Ville de Pointe-Claire a annoncé la mise en place d’un nouveau programme d’aide financière destiné aux propriétaires résidentiels souhaitant améliorer la gestion des pluies abondantes sur leur propriété.

Une subvention pouvant atteindre 5000$ est désormais offerte pour des travaux visant à retenir, absorber ou ralentir l’écoulement des eaux de pluie. Le but est de réduire la pression sur le réseau pluvial municipal et de renforcer la résilience des résidences face aux épisodes de pluies intenses.

Le programme s’adresse aux propriétaires de bâtiments résidentiels à un ou deux logements. Il s’inscrit dans le Plan d’action de la Ville pour l’adaptation aux pluies intenses.

Résilience face aux changements climatiques

Le maire John Belvedere a souligné l’importance de cette initiative. «Ce programme d’aide financière constitue une mesure concrète pour aider les citoyennes et citoyens à atténuer les répercussions des fortes pluies et à les soutenir dans leurs efforts pour mieux protéger leur résidence, leur quartier et l’ensemble de notre communauté.»

Il a également rappelé le contexte climatique qui motive cette démarche. «Les événements des dernières années nous rappellent que les changements climatiques ont des impacts bien réels, ici même, à Pointe-Claire. La résilience de notre Ville repose sur les infrastructures municipales, mais aussi sur les gestes concrets posés à l’échelle de chaque propriété.»

Comment soumettre une demande

Les propriétaires admissibles doivent soumettre une demande via le formulaire disponible sur le site web de la Ville, et ce, avant d’entreprendre les travaux. Les équipes municipales analyseront ensuite l’admissibilité de chaque demande. Les travaux ne pourront débuter qu’après réception d’une confirmation écrite de la Ville, ce qui peut prendre jusqu’à 12 mois.

Il est important de noter que ce programme ne remplace pas les permis ou certificats d’autorisation qui pourraient être requis pour certains types de travaux. Les propriétaires doivent donc s’assurer d’obtenir toutes les autorisations nécessaires avant de procéder.

En complément du programme d’aide financière, la Ville annonce qu’un service d’évaluation sera prochainement offert en partenariat avec l’organisme Écohabitation. Ce service permettra aux propriétaires d’obtenir un rapport personnalisé pour mieux comprendre les caractéristiques de leur terrain et de leur résidence, et d’identifier les mesures les mieux adaptées à leur situation face aux risques de refoulement, d’infiltration d’eau et d’inondation. Les détails de ce service seront communiqués au courant de l’été 2026.

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