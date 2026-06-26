Beaconsfield lance la construction de son Centre culturel

Le maire Martin St-Jean a procédé à la première pelletée de terre officielle du Centre culturel de Beaconsfield.

La Ville de Beaconsfield a franchi une étape vers la concrétisation de son futur Centre culturel en lançant officiellement les travaux de construction. Estimé à environ 28,6 millions de dollars, l’édifice devrait ouvrir ses portes en 2028.

La cérémonie s’est tenue lundi au parc Centennial, en présence du maire Martin St-Jean, du député fédéral de Lac-Saint-Louis, l’honorable Francis Scarpaleggia, du député de Jacques-Cartier à l’Assemblée nationale, Gregory Kelley, ainsi que de nombreux donateurs et ambassadeurs du projet.

Un lieu de référence pour l’Ouest-de-l’île

Le Centre culturel de Beaconsfield st appelé à devenir un lieu de référence dédié à la culture, à la créativité et à la vie communautaire pour l’Ouest-de-l’Île.

Pour le maire Martin St-Jean, ce lancement représente l’aboutissement d’années de planification collective. «Aujourd’hui est un moment fort. Nous sommes ici pour célébrer le lancement des travaux d’un projet qui a été imaginé, discuté, planifié et soutenu par notre communauté pendant de nombreuses années. Un projet qui reflète les valeurs mêmes de Beaconsfield: la créativité, l’engagement citoyen, le partage et le sentiment d’appartenance. Aujourd’hui, cette vision passe du concept à la réalité», a-t-il déclaré lors de la cérémonie.

Le député fédéral Francis Scarpaleggia a également salué la collaboration entre les différents paliers de gouvernement. «Ce projet visionnaire marque une étape importante dans l’évolution de Beaconsfield en tant que communauté. Le Centre offrira aux citoyens de nouvelles occasions de se rassembler, de participer à des activités récréatives et culturelles, et de profiter du magnifique bord du lac de l’Ouest-de-l’Île», a-t-il affirmé.

Le futur Centre culturel sera implanté à côté de la Marina Centennial et du parc du même nom. En plus d’accueillir la bibliothèque municipale, il offrira des espaces polyvalents dédiés aux arts, à l’apprentissage et aux rassemblements communautaires.

Le financement du projet repose sur une combinaison de subventions gouvernementales, de fonds de parcs de la Ville et de contributions philanthropiques. La campagne de financement communautaire, actuellement en cours, a déjà permis de recueillir 1,8 million de dollars sur l’objectif de 2 millions fixé.

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