De nouvelles voies réservées pour autobus à Montréal

La Société de transport de Montréal (STM) annonce le déploiement de nouvelles voies réservées pour autobus sur son réseau au cours de l’été 2026. Quatre axes feront l’objet d’interventions visant à créer ou à modifier des voies réservées, dans le but d’améliorer la fluidité, la ponctualité et l’efficacité du service offert aux usagers.

«En plus de rendre le réseau de bus plus attrayant pour la clientèle, les mesures préférentielles pour bus permettent de réduire les coûts d’exploitation. Leur effet sur la hausse de la ponctualité et la réduction des temps de parcours engendrent des économies», a déclaré Aref Salem, président du conseil d’administration de la STM.

Trois nouveaux chantiers prévus cet été à Montréal

Sur le boulevard des Trinitaires, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, la voie réservée existante entre l’avenue Lamont et le boulevard de La Vérendrye passera à une opération 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Ce changement, demandé par l’arrondissement pour rendre le lien cyclable disponible en tout temps, fera grimper à 17 500 le nombre de déplacements quotidiens avantagés par cette voie réservée pour bus, taxis et vélos. Les travaux de marquage sont prévus en juin, et la mise en service est attendue au cours de l’été.

Sur la rue D’Iberville, dans Ville-Marie, une nouvelle voie réservée aux bus et taxis sera implantée en direction sud, entre les rues Hochelaga et Ontario. Elle sera en vigueur du lundi au vendredi, de 6h30 à 9h30 et de 14h30 à 18h30. En raison de la proximité du centre de transport Frontenac et du détour permanent des lignes 85 et 185, cette mesure bénéficiera à plus de 3000 déplacements quotidiens. Les travaux de marquage et de signalisation sont prévus en juillet.

Sur la rue Notre-Dame Est, dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, quatre tronçons de voie réservée pour bus seront aménagés en direction ouest, entre la rue Sainte-Catherine Est et la rue Alphonse-D.-Roy. Ces voies seront implantées dans les surlargeurs au centre de la chaussée, sans impact sur la circulation ni sur le stationnement. Les lignes 410 et 430, qui circulent dans ce secteur fortement congestionné, bénéficieront de déplacements plus fluides. Les travaux débuteront en juin pour une mise en service en juillet.

Une voie réservée déjà en service à Pointe-Claire

Dans la foulée de l’ouverture de l’antenne Anse-à-l’Orme du Réseau express métropolitain (REM), la STM et la Ville de Pointe-Claire ont mis en service, le 21 mai dernier, une nouvelle voie réservée aux bus sur l’avenue Fairview. La voie est située entre la rue A et le boulevard Brunswick.

Ces mesures, en vigueur en tout temps, avantagent 30 000 déplacements quotidiens et assurent la fluidité des 16 lignes de bus qui desservent ce secteur depuis l’ouverture de la station Fairview-Pointe-Claire.

Les feux prioritaires continuent de se multiplier

En parallèle, la STM poursuit l’installation de feux prioritaires en collaboration avec le Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM) de Montréal. Au 31 décembre 2025, plus de 2100 feux prioritaires étaient installés à plus de 1000 intersections sur l’île de Montréal. Près de 90% d’entre eux sont de type Transit Signal Priority (TSP), des feux intelligents qui s’ajustent automatiquement pour favoriser le passage des bus.

En 2026, une quarantaine de carrefours supplémentaires sont ciblés sur quatre axes: la rue Grenet, le boulevard de l’Acadie, le boulevard Rosemont et la rue Viau.

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