Les parcs de l’Anse-à-l’Orme et du Bois d’Anjou seront agrandis. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a indiqué mercredi que des annonces officielles auront lieu dans les prochains jours.

«Pour notre administration, la qualité de vie, ça passe beaucoup par les espaces verts qu’on crée et que l’on sauve. Au cours des prochaines semaines, on va partager divers projets, dont des annonces importantes dans les prochaines 48 heures», a lancé Mme Plante, à la réunion hebdomadaire du comité exécutif.

Dans le cas de l’Anse-à-l’Orme, qui se trouve dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, le comité exécutif avait adopté le mois dernier un projet de règlement pour inclure trois terrains se trouvant à l’ouest du parc actuel. Le plus grand ce ceux-ci (31 hectares) appartient au ministère de l’Environnement du Québec. Le plus petit (0,92 hectare) est la propriété de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. Et un troisième, de 14 hectares, est détenu par un promoteur immobilier, Développement Immobilier SAB.

Pour ce qui est de l’agrandissement du Bois d’Anjou, qui est situé dans l’arrondissement du même nom ainsi que dans la ville de Montréal-Est, la mairesse a précisé que le comité exécutif votait mercredi une résolution pour modifier le règlement relatif à l’établissement et à la dénomination de parcs à caractère régional.

«On dit que l’Est a besoin d’amour et ça passe par les espaces verts», a souligné Mme Plante, ajoutant que cette série d’annonces servait à poursuivre l’objectif de protéger 10% du territoire terrestre de l’île de Montréal.

L’agrandissement de ces parcs naturels est une demande de longue date du Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Mtl). La semaine dernière, cet organisme publiait d’ailleurs une lettre ouverte pressant l’administration municipale d’enclencher un processus d’acquisition du Golf d’Anjou pour créer un grand parc dans l’Est de l’île.