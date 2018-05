Le Québec devient producteur de midibus 100% électriques dédiés au transport collectif.

Mercredi, dans le cadre du sommet Movin’On qui se tient à Montréal jusqu’à vendredi, l’entreprise québécoise Lion a présenté un midibus de 22 places qui pourrait intéresser les sociétés de transport. Celles-ci pourraient en déployer sur leurs lignes les moins achalandées ou pour leurs services de transport adapté.

«Les autobus électriques coûtent généralement deux à trois plus chers que les autobus au diésel, mais le véhicule que nous proposons est vendu au même prix. Les objections à l’électrification sont pas mal moins présentes non?», a plaisanté le directeur de l’entreprise de Saint-Jérôme, Marc Bédard.

Le prix de vente du midibus variera de 275 000$ à 400 000$, selon les options choisies. En effet, le modèle eLionM peut être vendu avec une ou deux batteries permettant chacune une autonomie de 120km. Celles-ci sont interchangeables rapidement. Le véhicule peut en outre être configuré pour du transport scolaire, du transport adapté ou pour du transport en commun.

«Ce projet, c’est le fruit du travail de nos entreprises et de nos talents. C’est remarquable d’en être arrivé là aussi rapidement [18 mois]», a déclaré la ministre de l’Innovation, Dominique Anglade lors du dévoilement.

Mme Anglade faisait référence au fait que le moteur est produit par TM4, une filiale d’Hydro-Québec, que le système de recharge vient de l’entreprise montréalaise AddÉnergie et que le système électronique du véhicule est conçu par la compagnie Adétel, basée à Saint-Laurent. Pour favoriser ce genre d’émulation, Québec a d’ailleurs présenté le même jour son Plan d’action pour l’industrie du transport terrestre et de la mobilité durable, qui est doté d’une enveloppe de 118M$ sur cinq ans.

Quant à savoir si des sociétés de transport étaient intéressées à tester un de ses midibus électriques, M. Bédard a répondu que des négociations étaient en cours avec au moins une grande société de transport de la région de Montréal. Au moment de publier, ni la Société de transport de Montréal, ni la Société de transport de Laval n’avaient retourné nos appels.

Jusqu’ici, seul le Réseau de transport de la Capitale fait appel à des midibus de façon importante. La Ville de Québec a en effet acheté 24 midibus qui circuleront dans ses quartiers centraux, mais ce sont des modèles hybrides fonctionnant au diésel. Ceux-ci sont fabriqués en Belgique et leur acquisition revient à environ 780 000$ par unité.

L’avantage des midibus électriques tient notamment au fait que les coûts d’entretien sont divisés par trois et que coût de l’énergie pour les faire rouler est bien moins élevé. Quant à savoir s’ils seront plus efficaces que les écolobus électriques italiens achetés par Québec il y a une dizaine d’années, la société Lion précise que ses autobus scolaires électriques ont déjà plusieurs milliers de kilomètres au compteur au Québec et à Los Angeles.