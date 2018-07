Le gouvernement du Québec a annoncé jeudi l’octroi d’une somme de 55M$ à l’École de technologie supérieure (ÉTS), en réponse «à la forte croissance de l’effectif étudiant». L’enveloppe budgétaire permettra à l’institution d’ériger un nouveau pavillon et de procéder à l’amélioration de certaines installations déjà existantes.

C’est au deuxième étage de la Maison des étudiants que la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Condition féminine, Hélène David, et la ministre de l’Économie, Dominique Anglade, en ont fait l’annonce, jeudi, lors d’un point de presse en fin d’avant-midi.

Le Plan quinquennal des investissements universitaires prévoit à l’interne un montant de 4M$ afin de réaliser les études de faisabilité en vue de l’implantation du nouveau pavillon. Celui-ci sera vraisemblablement construit là où se situait l’ancienne brasserie Dow. Près de 10M$ seront aussi injectés pour des «travaux urgents» sur le site, a-t-on précisé.

Une aide financière globale de 42,5M$ est en réalité accordée à l’ÉTS pour la construction même du pavillon, qui comptera cinq étages. Le projet permettra de plus l’ajout de salles de classe et de laboratoires d’enseignement, en plus de relocaliser certains espaces administratifs.

Plus de détails suivront.