MONTRÉAL — Trois jeunes enfants ont été mordus par des coyotes en l’espace d’une semaine à Montréal.

Le dernier événement s’est produit samedi soir, au parc des Hirondelles, dans le quartier Ahunstic, vers 18 h 30. Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le garçon de 3 ans a été blessé légèrement par l’animal, mais l’enfant a tout de même été transporté à l’hôpital par mesure de précaution.

La veille, c’est un garçon de 5 ans qui s’est fait mordre vers 21 h dans le parc Gabriel-Lalemant, situé à moins d’un kilomètre du lieu de la dernière attaque. Il s’agissait là aussi d’une blessure mineure. Selon Urgences-Santé, l’enfant a été blessé au mollet.

Le premier événement s’est produit il y a une semaine vers 20 h 45, encore dans le parc des Hirondelles. Une fillette de cinq ans a subi une blessure au bas du corps, qui s’est avérée mineure.

Selon la Ville de Montréal, les cas d’attaque et de morsures sur les humains sont rares. La municipalité recommande aux citoyens de ne pas approcher les coyotes, de ne pas les nourrir et de bien tenir son chien en laisse.

En avril dernier, l’administration de Valérie Plante a annoncé le premier volet de son plan de gestion du coyote, qui est la ligne info-coyote. En signalant le 438 872-COYO (2696), les Montréalais peuvent obtenir des informations ou faire des signalements.

La mairesse de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et porte-parole de l’administration en matière de gestion du coyote, Émilie Thuillier, n’était pas disponible pour commenter le dossier, dimanche.

La Ville de Montréal a toutefois transmis un communiqué pour rappeler les démarches de l’administration pour assurer la sécurité des citoyens.

«Des mesures d’intervention ont été mises en place dans les arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville et de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, notamment l’installation d’appâts et de caméras est complétée. Une campagne d’effarouchement est effectuée au parc des Hirondelles et dans le corridor de l’avenue Papineau jusqu’au parc Sainte-Lucie, incluant le parc Champdoré», peut-on lire dans la déclaration de la Ville.

«La sécurité des citoyens et des citoyennes est une priorité pour la Ville de Montréal. La Ville collabore étroitement avec le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) pour mettre en place les actions nécessaires en lien avec la présence de coyotes sur le territoire montréalais, et ce, selon l’évolution de la situation.»