Les contrats pour le réaménagement du square Viger et de l’ilot Clark ont enfin été octroyés mercredi au comité exécutif de Montréal pour un montant de près de 120M$ pour ces deux places majeures de la métropole. Après des retards et des augmentations de couts, les travaux pourront enfin commencer et devraient s’étaler jusqu’à 2021.

L’ilot Clark coutera finalement 10M$ de plus que prévu initialement. La firme chargée de l’estimation avait dans un premier temps estimé les travaux à 40M$, alors que l’entreprise de construction TEQ.inc, proposait un cout de 60M$. Finalement, l’estimation avait été rehaussée à 50M$, laissant un écart de 15% entre le cout réel et l’estimation.

L’ilot Clark est un vieux projet que traine Montréal depuis des années. Initialement prévus pour 2012, les travaux devraient se terminer en 2021. En retard, les travaux du nouveau projet devaient débuter en avril 2018. Pourtant, seule la décontamination du terrain a été complétée à ce jour. Malgré tout, la responsable de la culture, du patrimoine et du design au comité exécutif, Christine Gosselin, a affirmé au comité exécutif que la patinoire de 2000 mètres carrés sera ouverte dès novembre 2018

Cette place, «dédiée au spectacle du quotidien», selon les mots de Christine Gosselin, rassemblera les Montréalais et les touristes autour de la patinoire ou dans le café du chalet qui sera construit sur le terrain et qui ouvrira ses portes en 2020.

Dernière étape d’importants travaux d’aménagement dans le Quartier des spectacles, cette place viendra clore près de 10 ans de développements qui ont transformé la place des Festivals, la rue Sainte-Catherine ou encore la promenade des Artistes.

Autre projet majeur à l’étude depuis des années, le square Viger subira lui aussi sa cure tant attendue. Les travaux toucheront davantage les alentours de la place que son centre même, très délicat à travailler puisqu’il se situe au-dessus du tunnel Ville-Marie. Cette situation avait retardé les travaux en 2016, une étude d’ingénierie avait été réclamée par le ministère de transports du Québec (MTQ). Les travaux avaient pu reprendre en octobre 2017 à la suite du feu vert du MTQ.

«Le parc est complètement abaissé, il n’y aura plus d‘élévations de béton qui coupent le passage du parc avec le quartier qui l’entoure et la rue qui donne accès au parc va être retravaillée», a affirmé le responsable des grands parcs, des espaces verts et des grands projets au comité exécutif, Luc Ferrandez. La rue Saint-Denis passera en sens unique vers le sud entre l’avenue Viger et Saint-Antoine. Amorcé sous l’administration Coderre, ce projet devait coûter 28M$. Le montant des travaux prévus par l’administration Plante s’élève à 63M$.

Initialement prévu pour le 375e anniversaire de Montréal, en 2017, le réaménagement du square Viger sera finalement complété en 2021.