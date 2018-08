Après s’être initialement opposé au règlement sur les animaux domestiques, l’opposition a finalement apporté mardi son accord au projet de l’administration de la mairesse Valérie Plante présenté en juin. Ce règlement cible désormais les animaux au mauvais comportement plutôt qu’uniquement les chiens de type pitbull.

«Bien qu’il y ait des éléments sur lesquels on est en désaccord, on va appuyer ce règlement. Ce serait imprudent de faire autrement», a déclaré le chef d’Ensemble Montréal, Lionel Perez, en marge du conseil municipal.

Ce dernier a toutefois déposé trois amendements qui visent notamment la publication d’un rapport annuel statistique, une bonification des compétences des arrondissements et surtout la création d’un registre des chiens potentiellement dangereux.

«On voudrait que le public puisse avoir accès aux données pour savoir dans quels environs habitent ces chiens là, tout en respectant la vie privée», a-t-il ajouté.

Ces amendements seront débattus mardi après-midi.

Dans le nouveau règlement sur la gestion animalière sur lequel les élus doivent statuer en après-midi, les chiens seront désormais classifiés en fonction de leur comportement. Ainsi, un chien sera considéré comme dangereux s’il mord mortellement un individu ou un animal. La bête sera rapidement euthanasiée.

Si le chien attaque ou tente de mordre une personne ou un animal, il pourrait être désigné comme un chien «potentiellement dangereux», après une évaluation effectuée dans les 72 heures.

S’il est reconnu ainsi, le propriétaire devra alors se plier à plusieurs conditions pour garder son chien: avoir un casier judiciaire vierge, en plus de faire stériliser, micropucer et vacciner son animal. Le permis pour le conserver coûtera 150$, comparativement à 62$ pour le permis régulier. Le propriétaire devra aussi museler son chien à l’extérieur de son domicile et ne pas approcher à moins de deux mètres d’un enfant âgé de moins de 16 ans.

Si le chien est potentiellement dangereux, le propriétaire pourra aussi voir son permis retiré s’il commet par la suite une infraction au Code criminel «en lien avec la violence».

Alors que tous les propriétaires de chats et de chiens doivent en théorie se procurer un permis annuel, seuls 40 000 chiens sont officiellement enregistrés à la Ville de Montréal, alors qu’il y en aurait 140 000 ou plus sur le territoire de la municipalité, selon plusieurs sondages.

D’autres mesures seront mises en place pour réduire la prolifération des chiens, des chats et des lapins. À partir du 1er juillet 2019, tous ces animaux vendus dans des animaleries devront obligatoirement provenir d’un refuge. À partir du 1er janvier 2020, les chats et les chiens vendus devront être stérilisés et micropucés. Les lapins devront quant à eux seulement être stérilisés.

La Ville fera en outre passer de 500$ à 300$ l’amende émise en cas de non-port de la laisse. Par contre, cumuler trois infractions de ce type pourra permettre à la Ville de retirer le permis d’un propriétaire de chien. Le propriétaire d’un chien potentiellement dangereux qui ne respecte pas les conditions de garde devra payer une amende de 750$.

Avec Simon Mauvieux.