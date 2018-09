Afin de favoriser le recrutement de personnes issues des minorités visibles et culturelles, l’opposition officielle à l’hôtel de ville souhaite que les sociétés paramunicipales et les organismes associés à la Ville de Montréal se dote d’un programme d’accès à l’égalité en emploi.

Les personnes issues de minorités ne «sont que seulement 18% à siéger au sein des conseils d’administration des sociétés paramunicipales et seulement 10% dans les organismes associés», a rapporté jeudi le maire de Pierrefonds-Roxboro, Dimitrios Jim Beis.

À la Ville de Montréal, 13% des employés sont issus des minorités visibles. Cette proportion atteint 17% en incluant les personnes des minorités culturelles. Pour les sociétés paramunicipales, ce ratio n’est pas connu, déplore l’opposition. «On n’a pas ce topo parce qu’ils n’ont pas de plan, mais de ce qu’on comprend des discussions, [la représentativité] est pire qu’à la Ville de Montréal», a soutenu le chef d’Ensemble Montréal, Lionel Perez.

Son parti proposera à la prochaine séance du conseil municipal, le 17 septembre, que le Conseil interculturel de Montréal dresse un portrait de la situation dans ces organismes liés à Montréal et que toutes les sociétés paramunicipales de plus de 30 employés se dotent volontairement d’un programme d’accès à l’égalité en emploi, comme il existe déjà pour les fonctionnaires municipaux.

«On a été surpris d’apprendre que des entités associées à la Ville de Montréal n’avaient pas de programme ou de politique d’accès à l’égalité en emploi, s’est étonné M. Perez. Ça va les forcer à avoir un bilan annuel et permettre de changer la culture au sein de ces organismes et on va voir une augmentation d’embauche des gens issus de la diversité.»

La Société du parc Jean-Drapeau, le Bureau du taxi et l’Office municipal de l’habitation seraient notamment visés. «Récemment la Ville a procédé à la nomination de quatre hommes blancs au conseil d’administration de la Société du parc Jean-Drapeau, a rappelé la conseillère de Parc-Extension, Mary Deros. La Ville doit nommer des administrateurs issus des minorités visibles et culturelles et donner l’exemple à l’ensemble du Québec.»