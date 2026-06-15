Le ministre de la Sécurité intérieure, Ian Lafrenière, nommera un observateur indépendant pour surveiller le déroulement de l’enquête du SPVM à la suite des allégations de gestes racistes visant une équipe de policiers de Montréal-Nord. Une mesure saluée par la mairesse Soraya Martinez Ferrada.

Le ministre en a fait l’annonce sur les réseaux sociaux lundi.

«J’entends les préoccupations de la population. Elles sont légitimes et je les comprends. […] Voilà pourquoi je vais nommer un observateur indépendant pour suivre les différentes étapes de l’enquête et m’assurer que le tout se déroule correctement», a-t-il dit.

D’autres options sont également envisagées. L’enquête pourrait être transférée à un autre corps policier ou au Bureau des enquêtes indépendantes (BEI). Le Parti libéral du Québec, notamment, réclame que l’enquête soit transférée à la Sûreté du Québec.

«Si l’enquête ne permet pas de faire toute la lumière sur les événements, je n’écarte pas la possibilité d’une enquête publique», ajoute le ministre Lafrenière.

Parallèlement, le conseil municipal a adopté une déclaration contre le profilage racial. La mairesse, Soraya Martinez Ferrada, affirme que les dénonciations de résidents victimes de gestes racistes de la part de policiers doivent être entendus.

«La confiance, ce n’est pas un détail. C’est un pilier. C’est ce qui permet aux communautés de vivre ensemble», a-t-elle dit pendant la séance du conseil municipal.

«Pas suffisant»

Pour Carla Beauvais, ex-militante et conseillère municipale pour Projet Montréal, ce n’est «pas suffisant». Mme Beauvais réclame que les interpellations sans motif soient interdites au SPVM.

En 2023, un rapport de chercheurs indépendants soulignait que les personnes noires et autochtones étaient trois fois et six fois plus visés que les personnes blanches lors d’interpellations sans motif. Le rapport proposait un moratoire sur ce type d’interpellation. Les policiers n’interviendraient alors que lors d’enquêtes ou lorsqu’il y a un soupçon raisonnable qu’une activité illégale soit en cours.

Le SPVM a toutefois refusé cette recommandation, arguant que les interpellations alléatoires permettent justement de valider les soupçons de criminalité.

«Je crois que la question des interpellations policières doit revenir au centre du débat parce que c’est une action contcrète qui peut avoir une réelle différence dans la vie de nos jeunes», plaide Mme Beauvais.

L’élue réclame aussi l’abrogation de règlements municipaux permettant le profilage racial et social.

Une manifestation dénonçant le racisme est également prévue lundi soir devant le poste de quartier du SPVM à Montréal-Nord.